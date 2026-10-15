i Hier jubelt das Börserl: In Tirol gibt es für Kinder unter sechs ein umfangreiches Gratis-Skipaket. iStock/Daria Vorontsova (Symbolbild) Geheimer Reise-Tipp Skikurs, Hotel & Co – hier ist alles für Kinder GRATIS Ein Skiurlaub, bei dem Kinder keinen Cent kosten? Was fast zu schön klingt, um wahr zu sein, ist in einer Tiroler Ferienregion tatsächlich möglich. Von Heute Life 15.10.2026, 12:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Strahlende Kinderaugen, die ersten Schwünge im Schnee und eine gemütliche Einkehr auf der Skihütte: Für viele Familien gehört ein gemeinsamer Skiurlaub zu den schönsten Erlebnissen im Winter. Doch spätestens beim Blick auf die Preise für Skipässe, Skikurse und Ausrüstung vergeht so manchen Eltern die Vorfreude. Dass der Pistenspaß nicht zwangsläufig ein kleines Vermögen kosten muss, zeigt jetzt eine Tiroler Urlaubsregion: Dort dürfen die jüngsten Skifans unter bestimmten Voraussetzungen sogar kostenlos auf die Bretter.

Hier kostet der erste Skiurlaub keinen Cent

Die Rede ist von der beliebten Ferienregion Wilder Kaiser in Tirol. Mit den sogenannten "MiniSkiWochen" wollen die Orte Ellmau, Going, Scheffau und Söll Familien den Einstieg in den Wintersport erleichtern. Das Besondere daran: Kinder unter sechs Jahren können in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen ein umfangreiches Urlaubspaket kostenlos nutzen. Statt nur beim Skipass zu sparen, profitieren Familien gleich bei mehreren der sonst oft kostspieligen Leistungen.

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Geheimtipps für einen Skiurlaub abseits der Massen i ?

Für Eltern, deren Nachwuchs zum ersten Mal auf Skiern steht, könnte sich das Angebot lohnen. Schließlich ist vor dem ersten Skikurs noch völlig offen, ob aus den kleinen Pistenneulingen einmal begeisterte Wintersportler werden.

Vom Skikurs bis zum Hotel alles gratis

Während Eltern normalerweise tief in die Tasche greifen müssen, sind bei den MiniSkiWochen zahlreiche Leistungen für die Kleinsten bereits inkludiert. Neben der Unterkunft im gebuchten Quartier sind auch die Liftbenützung und die komplette Skiausrüstung kostenlos. Skier, Skischuhe, Stöcke und Helm werden für die Dauer des Aufenthalts zur Verfügung gestellt.

Auch der Skikurs ist im Angebot enthalten: Ausgebildete Skilehrer bringen den Kindern spielerisch bei, wie sie sicher auf den Brettern stehen und ihre ersten Schwünge meistern. Eine professionelle Betreuung sorgt außerdem dafür, dass die Eltern zwischendurch selbst ein paar Abfahrten genießen können.

An diesen Terminen können Familien sparen

Wer das Angebot nutzen möchte, sollte bei der Urlaubsplanung genau auf den Kalender schauen. Die MiniSkiWochen werden in der Wintersaison 2026/27 nämlich nur zu bestimmten Zeiten angeboten. Der erste Aktionszeitraum läuft vom 5. bis 18. Dezember 2026. Eine zweite Gelegenheit gibt es vom 27. Februar bis 29. März 2027.

Auch abseits der Piste wartet Winterzauber

Und wenn die kleinen Beine nach den ersten Schwüngen müde werden? Dann hat die Region rund um den Wilden Kaiser auch abseits der Skipisten einiges zu bieten.

Bei einer Winterwanderung lässt sich die verschneite Berglandschaft ganz gemütlich entdecken. Wer es rasanter mag, saust auf einer Rodel ins Tal. Für besonders entspannte Momente sorgen Pferdeschlittenfahrten, während eine Wanderung mit Lamas vor allem für Kinder zum unvergesslichen Erlebnis werden kann.