i Online-Expertenrunde über aktiven Schulweg. Bild: iStock/imgorthand Sicherheit am Schulweg So wird der Schulweg für Kinder sicherer Schulwegpläne zeigen sichere Wege und machen auf Gefahrenstellen aufmerksam! Von Heute Redaktion 07.10.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Warum ist ein selbstständig zurückgelegter Schulweg so wertvoll für Kinder? Welche Rolle spielen Bewegung, Verkehrssicherheit und Selbstständigkeit im Alltag junger Menschen?

Ein Webinar (21.9., 19–20 Uhr) mit Experten zu Sicherheit, Verkehr und Psychologie beleuchtet, wie Kinder vom selbstständig zurückgelegten Schulweg profitieren – zu Fuß, mit dem Rad, dem Roller oder kombiniert mit Öffis. Info: klimaktiv.at

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wo man besonders aufpassen muss:

Den meisten Autofahrern ist bewusst, dass sich Kinder unvorhersehbar im Straßenverkehr bewegen. Sie handeln oft unsicher und spontan. Als für Autolenker am stärksten fordernde Situationen und Orte werden Kreuzungen (30 %), Siedlungen (27 %) und Schulen (24 %) genannt. Auch auf Parkplätzen und in der Nähe von Spielplätzen hat jeder fünfte Lenker schon heikle Situationen erlebt, sogar, wenn die Kinder in Begleitung waren.

Der sicherste Weg ist das große Ziel!

Auf handlichen Plänen ist das jeweilige Schulumfeld abgebildet, verkehrssichere Fußwege, empfehlenswerte Überquerungsstellen sowie Gefahrenstellen sind eingezeichnet. Für praktisch alle Volksschulen in Österreich gibt es so einen Plan auf: schulwegplan.at