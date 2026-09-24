i Der Schutzbrief bietet Soforthilfe bei Notfällen im In- und Ausland. Foto: ÖAMTC 365 Tage Sicherheit Der Schutzbrief bringt dich sicher nach Hause Ob in Österreich oder im europäischen Ausland: Mit dem Schutzbrief bist du für Notfälle bestens gewappnet. Von Irma Basagic 24.09.2026, 14:40 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Ein Sturz auf der Skipiste, ein Schaden am Auto oder eine plötzliche Erkrankung: Unerwartete Vorkommnisse wie diese können jeden treffen. Rasche Hilfe und umfassende Unterstützung sind in solchen Momenten von größter Bedeutung.

Genau dafür gibt es den Schutzbrief: Er unterstützt rasch, organisiert Hilfe und schützt vor hohen Kosten – in Österreich ebenso wie auf Reisen im europäischen Ausland. Dabei deckt der Schutzbrief eine breite Palette an Leistungen ab.

Über 30 Leistungen mit dem Schutzbrief: Pannenhilfe und Abschleppdienst im Ausland sowie Fahrzeugrückholung

Hubschrauberrettung und Krankenrückholung

Krankenschutz und Telemedizin im Ausland

Heimreise nach Unfall oder Erkrankung

Kinderrückholung bei Krankheit oder Unfall der Betreuungsperson

Wildschadenhilfe

und vieles mehr

Der Schutzbrief schützt immer und überall

Der Schutzbrief schützt dich und deine Familie, auch wenn ihr getrennt voneinander verreist - ob mit Auto, Fahrrad, Schiff, Zug oder Flugzeug. Ob Tagesausflug in Österreich oder längerer Urlaub im europäischen Ausland: Mit dem Schutzbrief und dem erfahrenen ÖAMTC-Team im Rücken bist du im Notfall gut abgesichert.

Welche Anlassfälle sind gedeckt?

Die Palette an Dienstleistungen ist sehr breit und deckt sowohl "kleinere" Notfälle als auch umfassende Hilfseinsätze ab.

Dazu zählen etwa Krankenrückholungen aus dem Ausland, Hubschrauberrettungen und -bergungen, aber auch praktische Hilfeleistungen wie die Organisation eines Ersatzreifens oder die Übernahme bestimmter Übernachtungskosten.

Wer steht hinter dem Schutzbrief?

Wenn es brenzlig wird, zählt schnelle Hilfe – rund um die Uhr. Die Schutzbrief-Nothilfe des ÖAMTC unterstützt rasch, unbürokratisch und mit viel Erfahrung. Speziell geschulte Mitarbeitende sind im Notfall unter +43 1 25 120 00 erreichbar.

Telemedizin: Das Online-Arztgespräch

Wer schon einmal im Ausland krank geworden ist, weiß: Medizinische Versorgung kann schnell kompliziert, teuer und sprachlich herausfordernd werden. Genau hier setzt diese Leistung des Schutzbriefs an: Telemedizin für unterwegs. Alle ÖAMTC Mitglieder, die über einen Schutzbrief verfügen, können auf Reisen innerhalb der EU (ausgenommen Österreich) ein Online-Arztgespräch führen.

"Das Online-Arztgespräch im Urlaub bietet unseren Mitgliedern eine einfache und schnelle Möglichkeit, medizinischen Rat aus Österreich einzuholen“, erläutert Maria Tüchler, Leiterin der Schutzbrief Nothilfe. „Bei gesundheitlichen Fragen oder leichteren Beschwerden ist die ärztliche Beratung ganz einfach per Videoanruf möglich. Alles, was dafür benötigt wird, sind eine Internetverbindung und ein videofähiges Endgerät."

Erfahre jetzt mehr und bestelle deinen ÖAMTC-Schutzbrief einfach gleich online.

Der Schutzbrief ist eine freiwillige Leistung, zusätzlich zur Auto-, Motorrad- oder Touring-Mitgliedschaft. Er schützt bei zahlreichen Notfällen im In- oder Ausland: Hubschrauberrettung, Krankenrückholung, Wildschadenhilfe, Heimreise nach Unfall und vieles mehr. Wurden für eine im Schutzbrief gedeckte Leistung Kosten ausgelegt, können diese einfach beim ÖAMTC eingereicht werden. Die Einreichung erfolgt online, über die ÖAMTC App oder persönlich bei einem der ÖAMTC Stützpunkte.

Entgeltliche Einschaltung