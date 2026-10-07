i Strahlende Gesichter bei der Übergabe der Warnwesten wird es auch heuer geben. Bild: Hertel Sicherheit am Schulweg ,,Heute" für einen sicheren Schulweg Gemeinsam mit der Bildungsdirektion Wien verteilt "Heute" Warnwesten an Erstklässler – für einen sicheren Schulstart. Von Heute Redaktion 07.10.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Zu einem sicheren Start in den neuen Lebensabschnitt "Schule" gehört auch die richtige Ausrüstung: Wenn es ab Oktober oder November morgens am Schulweg oder am Heimweg nach dem Nachmittagsunterricht dämmert, sind die jüngsten Schüler im Straßenverkehr besonders gefährdet.

Daher gibt es auch heuer wieder knallgelbe Warnwesten für Schüler aller öffentlichen ersten Volksschulklassen der Stadt.

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Dank vieler Sponsoren sind die Westen gratis

Die Westen können dank der großzügigen Unterstützung der Wiener Städtischen, des Bundesministeriums für Inneres, der Stadt Wien und des ÖAMTC gratis zur Verfügung gestellt werden. Die 120 Gramm leichten Warnwesten der Größe S passen Kindern von sechs bis acht Jahren, sind rund 50 cm lang und 44 cm breit. Sie haben zwei 5 cm hohe Reflektorstreifen und sind zertifiziert nach EN 17353:2020 aus Recycling-Polyester.

Lieferung im November an die Volkschulen

Spätestens Anfang November, wenn es morgens noch dunkel ist und nachmittags oft schon dämmert, werden alle Erstklässler in rund 350 Klassen in öffentlichen Volksschulen in Wien ihre knallgelben Warnwesten geliefert bekommen – und somit jeden Tag am Schulweg in Wien sichtbarer und sicherer sein.