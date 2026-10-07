i Verkehrserziehung am Stundenplan. Bild: iStock/ fatihhoca Sicherheit am Schulweg So bleiben Kinder sicher unterwegs Ob auf dem Schulweg, mit dem Rad oder E-Scooter: Wer die wichtigsten Regeln kennt und gut vorbereitet ist, ist sicherer unterwegs. Von Heute Redaktion 07.10.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Reflektoren auch jetzt zum Nachrüsten

In der Dämmerung sind helle Kleidung und Reflektoren an den Schultaschen ein passiver Schutz. Faustregel: Dunkel gekleidet sind Kinder aus 25 Metern zu erkennen, mit reflektierender Kleidung und Tasche aus 150 Metern. Wenn Schultaschen und Oberbekleidung nicht gut reflektieren: Folien zum Aufbügeln auf Jacke oder Tasche sowie "Rückstrahler" für Roller oder Rad gibt’s um wenige Euro zum Nachrüsten.

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Wer mit dem Rad unterwegs ist, sollte ebenfalls gut vorbereitet sein. In Wien gibt es dafür sogar kostenlose Angebote für Kinder.

Mit gratis Leihrädern und -helmen

Radfahrtraining gibt‘s an drei Plätzen in Wien

Für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren gibt es gratis Radfahrtraining: Samstags von 9 bis 15 Uhr unter der U6-Station am Schöpfwerk, sonntags im Radmotorikpark Kaisermühlen sowie bei der U-Bahn-Station Stadion.

Neben dem Rad sind auch E-Scooter bei jungen Verkehrsteilnehmern beliebt. Die Unfallzahlen zeigen jedoch, dass hier besondere Vorsicht gefragt ist.

E-Scooter-Unfälle steigen stark an

Die Zahl der E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden stieg zwischen 2023 und 2025 um 56 % an, auf zuletzt 2.749 Unfälle. Sechs Menschen kamen ums Leben, 473 wurden schwer, 2.124 leicht verletzt. 17 % der Verunglückten waren zwischen 13 und 16 Jahre alt. Der ÖAMTC fordert erneut eine allgemeine, altersunabhängige Helmpflicht für alle Fahrer, das Verletzungsrisiko ende nicht mit dem 16. Geburtstag.

Umso wichtiger ist es, dass Kinder und Jugendliche früh lernen, Gefahren richtig einzuschätzen und sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen.

Durch Polizei und Lehrer

Verkehrserziehung am Stundenplan

Kinder werden in Österreich seit den 1970er-Jahren in Schulen gezielt durch Lehrer und Exekutive auf Gefahren des Straßenverkehrs vorbereitet. In Volksschulen sind es 10, in Sonderschulen 8 Stunden pro Schuljahr. Radfahrausweis-Kurse gibt es für ab 9-Jährige.