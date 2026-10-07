Sicher unterwegs von klein auf

Seit 46 Jahren Tipps für Kinder
Die altersgerechten Sicherheits-Maskottchen für Volksschulkinder sind der Polizeibär und Helmi, der 1980 sein Debüt im ORF gegeben hatte und seither Kindern Tipps für Sicherheit im Straßenverkehr und im Alltag gibt. Zu sehen hier: kids.orf.at/ sendung/Pofile144/helmi
Vorbeifahr-Verbot bei blinkenden Schulbussen
Auch im Alltag lauern Gefahren, die Kinder kennen sollten: An mit Warntafel gekennzeichneten Schulbussen darf bei eingeschalteten gelbroten Leuchten sowie aktivierter Warnblinkanlage nicht vorbeigefahren werden, erinnert der ÖAMTC an eine oft vergessene Regel.
Immer mehr Schulvorplätze werden umgestallten
In den letzten Jahren hat die Stadt Wien über 20 Schulvorplätze umgestaltet und 13 Schulvorplätze neu errichtet, weitere folgen. Beim Schulvorplatz in der Pfeilgasse (8. Bezirk) zum Beispiel wurde bei der Errichtung einer Fahrradstraße der Vorplatz der Schule samt angrenzendem Platz umgestaltet, mit Bäumen, Sitzgelegenheiten und Großsträuchern. Insgesamt gibt es in Wien 93 Kfz-freie Schulvorplätze.