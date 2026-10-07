i Für Sicherheit auch im Alltag. Bild: kerschner reisen, KFV / Rosenkranz Sicherheit am Schulweg Sicher unterwegs von klein auf Ob zu Fuß, mit dem Bus oder mit dem Rad: Gute Tipps und sichere Wege machen den Schulweg sicherer. Von Heute Redaktion 07.10.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Für Sicherheit auch im Alltag

Seit 46 Jahren Tipps für Kinder

Die altersgerechten Sicherheits-Maskottchen für Volksschulkinder sind der Polizeibär und Helmi, der 1980 sein Debüt im ORF gegeben hatte und seither Kindern Tipps für Sicherheit im Straßenverkehr und im Alltag gibt. Zu sehen hier: kids.orf.at/ sendung/Pofile144/helmi

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Vorsicht auch bei Linienbussen

Vorbeifahr-Verbot bei blinkenden Schulbussen

Auch im Alltag lauern Gefahren, die Kinder kennen sollten: An mit Warntafel gekennzeichneten Schulbussen darf bei eingeschalteten gelbroten Leuchten sowie aktivierter Warnblinkanlage nicht vorbeigefahren werden, erinnert der ÖAMTC an eine oft vergessene Regel.

Schulwege werden noch sicherer

Schulvorplatz Pfeilgasse Bild: Mobilitätsagentur Wien

Immer mehr Schulvorplätze werden umgestallten

In den letzten Jahren hat die Stadt Wien über 20 Schulvorplätze umgestaltet und 13 Schulvorplätze neu errichtet, weitere folgen. Beim Schulvorplatz in der Pfeilgasse (8. Bezirk) zum Beispiel wurde bei der Errichtung einer Fahrradstraße der Vorplatz der Schule samt angrenzendem Platz umgestaltet, mit Bäumen, Sitzgelegenheiten und Großsträuchern. Insgesamt gibt es in Wien 93 Kfz-freie Schulvorplätze.