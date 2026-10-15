i Der Saraya-Club in Wien-Liesing wurde mit Bewerbungen regelrecht überhäuft. privat / Screenshot / zVg Premiere im Saraya-Club Größtes Bordell in Österreich hat besonderes Angebot Bewerber-Ansturm im Saraya-Club! Drei männliche Sexworker wurden ausgewählt, der erste startet am Samstag. Auf Gäste wartet ein besonderes Angebot. Von André Wilding 15.10.2026, 05:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach der Ankündigung, erstmals männliche Sexworker für weibliche Gäste zu suchen, wurde der Saraya-Club in Wien-Liesing mit Bewerbungen überhäuft. Nun stehen drei Männer fest. Der erste startet bereits am Samstag – und für Frauen gibt es ein besonderes Angebot. Vor wenigen Wochen sorgte der Saraya-Club (ehemals Funpalast) in Wien-Liesing mit einer ungewöhnlichen Ankündigung für Aufmerksamkeit: Erstmals in der Geschichte des Clubs sollten auch männliche Sexworker für weibliche Gäste aufgenommen werden.

Was zunächst als Erweiterung des bisherigen Angebots angekündigt wurde, wird nun Realität. Die Resonanz auf die Suche übertraf die Erwartungen. Geschätzte 200 Männer meldeten sich beim Club – und das nicht nur aus Wien oder anderen Teilen Österreichs, sondern aus ganz Europa. Unter den Interessenten befanden sich auch zahlreiche Männer aus Ländern wie der Slowakei und Serbien.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Es waren so viele Anfragen auf unterschiedlichen Wegen, dass wir irgendwann gar nicht mehr genau mitzählen konnten. Die Männer haben uns angerufen, über WhatsApp geschrieben, E-Mails geschickt oder sind sogar persönlich vorbeigekommen. Wir schätzen, dass es insgesamt rund 200 Interessenten waren", berichtet Geschäftsführerin Sarah Omari.

Von rund 200 Interessenten blieben drei übrig

Doch nicht jeder Bewerber kam für den Club infrage. Bereits bei der ersten Kontaktaufnahme wurden Fotos und persönliche Informationen verlangt. Neben Alter, Herkunft, Körpergröße und Gewicht interessierte die Geschäftsführung vor allem, ob die Männer bereits Erfahrung in der Branche hatten und weshalb sie diesen Beruf ausüben möchten. Wer bei der ersten Auswahl überzeugte, wurde zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen. Dabei ging es längst nicht nur um gutes Aussehen.

Größtes Bordell in Österreich hat besonderes Angebot i ?

Vielmehr wollte die Geschäftsführung herausfinden, ob die Bewerber tatsächlich für den Beruf geeignet sind und ihre Bewerbung ernst meinen. "Natürlich spielt das äußere Erscheinungsbild eine Rolle. Aber ein attraktiver Mann allein reicht nicht aus. Uns waren vor allem Körperhygiene, ein gepflegtes Auftreten, eine ausgeglichene Persönlichkeit und ein respektvoller Umgang mit Frauen wichtig. Man sollte sich mit der Person auch gut unterhalten können, und ein bisschen Humor schadet definitiv nicht", erklärt Omari.

Auch die eingesendeten Bewerbungsfotos wurden bei den persönlichen Gesprächen kritisch überprüft. "Heutzutage ist mit Photoshop und künstlicher Intelligenz fast alles möglich. Deshalb wollten wir natürlich auch sehen, ob die Männer tatsächlich so aussehen wie auf ihren Fotos", erzählt die Geschäftsführerin. Nach zahlreichen Gesprächen fiel die Entscheidung schließlich auf drei Kandidaten.

Die Begrenzung auf drei Männer war dabei bewusst gewählt. Da männliche Sexworker für den Saraya-Club eine Premiere darstellen, möchte man das neue Konzept zunächst in kleinerem Rahmen ausprobieren und beobachten, wie sich die Nachfrage entwickelt. Die ausgewählten Männer unterscheiden sich hinsichtlich Alter, Aussehen und Persönlichkeit, um möglichst unterschiedliche Vorlieben der weiblichen Gäste anzusprechen.

1,95 Meter, muskulös und grüne Augen

Einer der drei Männer hat bereits sämtliche erforderlichen Dokumente und Formalitäten erledigt und steht nun vor seinem ersten Einsatz im Saraya-Club. Sein Name ist "Jay", er ist 25 Jahre alt, 1,95 Meter groß und wiegt 95 Kilogramm. Der durchtrainierte, muskulöse junge Mann hat grüne Augen, hellbraunes Haar und ein auffallend attraktives Gesicht. Doch laut Geschäftsführerin Sarah Omari war es nicht allein sein Aussehen, das überzeugte.

"Jay hat eine unglaublich angenehme Ausstrahlung. Er ist sehr gepflegt, warmherzig, offen und humorvoll. Gleichzeitig ist er selbstbewusst und respektvoll. Er ist jemand, bei dem man sich schon nach wenigen Minuten wohlfühlt. Genau diese Kombination war uns besonders wichtig", beschreibt Omari den neuen Sexworker. Ganz neu ist die Branche für den 25-Jährigen nicht. Jay bringt bereits ein Jahr Berufserfahrung mit.

Respekt, Vertrauen und die richtige Chemie

"Für mich geht es nicht nur um das Körperliche. Eine Frau soll sich bei mir wohlfühlen, lachen können und einfach eine schöne Zeit haben. Respekt, Vertrauen und die richtige Chemie sind für mich das Wichtigste", verrät Jay. Auch seinem ersten Abend im Saraya-Club blickt er gespannt entgegen.

Ex-Polizistin (22) leitet größtes Bordell in Österreich i ?

"Ich bin natürlich gespannt, was mich am Samstag erwartet. Ich freue mich darauf, neue Frauen kennenzulernen und hoffe, dass wir gemeinsam eine unvergessliche Zeit haben werden. Ein bisschen Aufregung gehört natürlich auch dazu", so der 25-Jährige in einem weiteren vorgeschlagenen Statement.

Lady-Special für nur 20 Euro

Am Samstag, dem 17. Oktober, ist es schließlich so weit: Ab 20 Uhr wird Jay erstmals im Saraya-Club anwesend sein und auch Shows präsentieren. Wie genau diese aussehen werden, möchte die Geschäftsführung vorerst noch nicht verraten. Passend zur Premiere startet der Club ein neues wöchentliches Angebot für weibliche Gäste. Jeden Samstag von 20 bis 6 Uhr bezahlen Frauen künftig nur 20 Euro statt der regulären 60 Euro Eintritt. Dabei handelt es sich nicht um einen reinen Frauenabend. Auch männliche Gäste sind weiterhin willkommen.

Lediglich die Eintrittsermäßigung gilt ausschließlich für Frauen. Im Eintrittspreis enthalten ist die Nutzung der umfangreichen Clubanlage. Dazu gehören unter anderem mehrere Saunen, ein Indoor-Schwimmbad, ein Tepidarium, eine Infrarotkabine und ein Fitnessbereich. Wer lieber feiern möchte, kann die Partybereiche mit Show-Bühnen, Musik und zwei Bars nutzen. Auch der Erotikbereich mit Kino und privaten Zimmern steht zur Verfügung.

Die Zimmer sind unter anderem mit Smart-TVs, Musikanlagen und LED-Beleuchtung ausgestattet. Frische Bademäntel, Handtücher und ein warmes Buffet sind ebenfalls im Eintritt enthalten.

Darüber hinaus können Gäste auf Wunsch individuelle sexuelle Dienstleistungen gegen gesonderte Bezahlung vereinbaren. Neben dem neuen männlichen Sexworker stehen weiterhin auch weibliche Sexworker zur Verfügung, die ebenfalls Dienstleistungen für Frauen anbieten. Welche Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, entscheiden die Beteiligten selbst. Eine Verpflichtung zur Buchung besteht nicht. Für den Zutritt ist aus Sicherheitsgründen ein gültiger Lichtbildausweis erforderlich. Der Club behält sich vor, über den Einlass einzelner Gäste zu entscheiden.

Frauen reagieren positiv auf das neue Angebot

Die Ankündigung, künftig auch männliche Sexworker anzubieten, sorgte nicht nur bei potenziellen Bewerbern für Aufmerksamkeit. Auch von weiblichen Gästen habe es zahlreiche positive Rückmeldungen gegeben. Besonders interessant: Einige Frauen empfanden die Erweiterung des Angebots ausdrücklich als Schritt in Richtung Gleichberechtigung.

"Die Reaktionen der Frauen waren überwiegend positiv. Viele haben uns gesagt, dass sie es schön finden, dass es jetzt auch ein entsprechendes Angebot für Frauen gibt. Einige haben das sogar ausdrücklich als Gleichberechtigung bezeichnet", erzählt Omari. Mit dem neuen Lady-Special möchte die Geschäftsführerin nun auch Frauen ansprechen, die bisher vielleicht noch nie einen solchen Club besucht haben.

"Wir möchten zeigen, dass man bei uns nicht ausschließlich wegen sexueller Dienstleistungen vorbeikommen muss. Man kann genauso gut einen entspannten Abend im Wellnessbereich verbringen, schwimmen gehen, etwas essen, feiern oder einfach die Atmosphäre genießen. Wir haben Entspannung und Wellness mit Party und Unterhaltung kombiniert", erklärt die ehemalige Polizistin.

Chefin bei der Premiere persönlich dabei

"Ich finde, dass man für 20 Euro in Wien kaum ein vergleichbares Gesamtangebot bekommt. Allein ein Thermenbesuch kostet oft mehr. Bei uns hat man zusätzlich die Möglichkeit, zu feiern und viele unterschiedliche Bereiche zu nutzen. Und wer darüber hinaus individuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte, kann das selbst entscheiden und separat vereinbaren", sagt die Chefin vom Saraya-Club.

Ob das neue Konzept langfristig erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Die Geschäftsführerin zeigt sich jedenfalls zuversichtlich. "Natürlich bin ich gespannt, wie der erste Samstag ablaufen wird. Es ist schließlich auch für uns eine Premiere. Wir haben uns bei der Auswahl der Männer sehr viel Mühe gegeben und ich bin von unseren Kandidaten wirklich positiv überzeugt. Jetzt schauen wir, wie sich alles entwickelt", sagt Omari. Am ersten Abend wird sie selbst im Club anwesend sein.

"Ich werde am Samstag persönlich vor Ort sein. Gerade wenn Frauen zum ersten Mal zu uns kommen, kann ich gut verstehen, dass vielleicht Fragen auftauchen oder man sich anfangs noch nicht so gut auskennt. Ich stehe gerne zur Verfügung und unterstütze, wo ich kann. Ich freue mich über jede Frau, die uns besuchen kommt", erklärt Sarah Omari.

Zwei weitere Männer sollen folgen

Während Jay bereits am Samstag startet, befinden sich die beiden anderen ausgewählten Kandidaten derzeit noch in der Vorbereitung. Sie müssen zunächst sämtliche erforderlichen Dokumente und Formalitäten erledigen, bevor auch sie ihre Tätigkeit aufnehmen können. Konkrete Starttermine stehen deshalb noch nicht fest. Sobald es Neuigkeiten gibt, möchte der Saraya-Club diese über seine Homepage und Social-Media-Kanäle bekannt geben. Dort sollen künftig auch Fotos und Informationen zu den jeweiligen Sexworkern veröffentlicht werden.

Sex Halloween-Party im Saraya Club privat / zVg

Die Suche nach weiteren männlichen Sexworkern ist vorerst abgeschlossen. Das neue Lady-Special mit dem reduzierten Eintrittspreis von 20 Euro soll bis auf Weiteres jeden Samstag stattfinden. Ob das Angebot künftig erweitert oder verändert wird, hängt davon ab, wie es von den Gästen angenommen wird.

Sexy Halloween-Party

Über ein weiteres Highlight dürfen sich alle Gäste des Saunaclubs aber bereits Ende Oktober freuen – am Samstag, den 31. Oktober, feiert das größte Bordell Österreichs nämlich eine große Halloween-Party.

"Freut euch auf sexy Shows, heiße Musik und eine unvergessliche Partynacht! Der Eintritt beträgt 40 Euro, mit Halloween-Kostüm nur 30 Euro. Ein Gratis-Getränk ist bereits inklusive!", heißt es auf der Homepage des Clubs.

Mit diesen Pornostars hatte Mick Blue schon Sex i ?

An diesem Abend gilt außerdem eine normale Partybekleidung oder Halloween-Kostüm – keine Bademäntel und kein Wellnessbetrieb, sondern ausschließlich Party!