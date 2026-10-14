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Bevor es zu seinem einem Moment beim ersten Date kommt, müssen oft Hürden überwunden werden, mit denen man nicht gerechnet hat.
Bevor es zu seinem einem Moment beim ersten Date kommt, müssen oft Hürden überwunden werden, mit denen man nicht gerechnet hat.
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Kolumne LiebesLeben

Doch-Nicht-Dates: Darum kommt es oft nicht so weit

Bevor man sich verabredet, muss sich Grundlegendes gut anfühlen – bis persönliche Grenzen des guten Geschmacks überschritten werden.
Von Sandra Kartik
14.10.2026, 06:00
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Manchmal sind es Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob man sich zum ersten Date trifft oder nicht. Wenn es schriftlich halbwegs flüssig läuft, ist das ein guter Anfang. Dranbleiben und interessiertes Nachfragen sind auch nie verkehrt.

Über 20 Jahre! So lange hält die Liebe in Österreich

Wer aus seinem Leben erzählt, darf ruhig ein bisschen spannend dabei klingen. Nicht aber großspurig. Grenzwertig: Die etwas fantasielose Frage "Wie war dein Wochenende?", wenn man sich noch nie gesehen hat. Was soll man darauf sagen? Ich habe vier Ladungen Wäsche geschafft, zu viel gegessen und mir den Rücken beim Aufräumen verrissen? Schönleuchten – "ich war laufen, neue Bestzeit!" – wird auch irgendwann fad.

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Ich schreibe wöchentlich über das Thema Liebesleben. Was waren gute Gründe, warum du ein Date abgesagt hast? Maile mir gerne an [email protected].

Manchmal lässt sich etwas vielversprechend an, scheitert aber in letzter Minute an persönlichen Grenzen. J. freute sich, einen Spanier vom Online-Dating persönlich kennenzulernen, der gerade in der Stadt war. Bis er erwähnte, wo er wohnen würde: in einer Jugendherberge – mit 44! Wie sollte das dann aussehen? Kuscheln im Achterzimmer und danach in der Gemeinschaftsdusche frischmachen? No way, José. Und irgendwann kann man auch mal Glück haben und jemanden treffen, bei dem die echte Begegnung viel besser ist, als Fotos oder Chats vermuten ließen.

sk, 14.10.2026, 06:00
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