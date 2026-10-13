i Der Mann schläft regelmäßig mit seiner verheirateten Nachbarin. Lorand Gelner, istock (Symbolbild) Heimlicher Sex mit Nachbarin "Sie drückt mich aufs Bett und bringt mich mit ihrem.." Ein Mann ist unsterblich in seine verheiratete Nachbarin verliebt. Die beiden haben regelmäßig Sex, doch außerhalb des Bettes ignoriert sie ihn. Von André Wilding 13.10.2026, 05:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn ihr Ehemann bei der Arbeit ist, steht sie plötzlich vor seiner Tür. Doch begegnen sich die beiden zufällig auf der Straße, tut sie so, als würde sie ihn nicht kennen. Ein Mann leidet unter einer heimlichen Affäre mit seiner verheirateten Nachbarin. Denn während er sich längst in sie verliebt hat, scheint es ihr ausschließlich um Sex zu gehen.

Heimliche Treffen, aber keine Beziehung

Die beiden schlafen regelmäßig miteinander. Die Initiative geht dabei offenbar häufig von der verheirateten Frau aus. Sobald ihr Mann außer Haus ist und sie Lust auf ein Treffen hat, kommt sie einfach durch die Hintertür ihres Nachbarn.

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"Immer wenn ich versuche, über 'uns' zu sprechen, drückt sie mich aufs Bett und bringt mich mit ihrem Mund zum Schweigen", erzählt der Mann gegenüber dem "Daily Star".

Für ihn sind diese Besuche allerdings längst mehr als eine rein körperliche Angelegenheit. Er bezeichnet die Frau als die Liebe seines Lebens und macht keinen Hehl daraus, wie stark seine Gefühle für sie sind.

Seine Nachbarin weiß nach seinen Angaben auch, dass er unsterblich in sie verliebt ist. An ihrem Verhalten ändert das jedoch nichts.

Sie lässt Gespräche über Gefühle nicht zu

Besonders belastend ist für den Mann, dass seine Geliebte außerhalb ihrer heimlichen Treffen keinerlei Interesse an ihm zeigt. Selbst wenn sie sich auf der Straße begegnen, schenkt sie ihm keine Aufmerksamkeit.

Auch seine Versuche, über eine mögliche gemeinsame Zukunft zu sprechen, bleiben erfolglos. Sobald er das Thema ihrer Beziehung anspricht, lenkt sie das Gespräch mit sexuellen Annäherungen ab. Eine ernsthafte Aussprache kommt dadurch nicht zustande.

Mann fühlt sich wie ein Sexspielzeug

Mittlerweile hat der Mann genug von der Situation. Er möchte nicht länger nur dann interessant sein, wenn seine Nachbarin Lust auf Sex hat.

Stattdessen wünscht er sich eine Beziehung, in der auch seine Gefühle eine Rolle spielen. Dass seine Geliebte verheiratet ist und ihn im Alltag ignoriert, macht die Situation für ihn besonders schmerzhaft.

Freunde wissen nichts von seiner Liebe

Auch sein Umfeld bekommt die Folgen der heimlichen Affäre zu spüren. Seine Freunde wundern sich bereits, warum er noch immer Single ist. Was sie nicht wissen: Der Mann hat sein Herz längst an eine Frau verloren, die mit einem anderen verheiratet ist.

Wie er seinen Freunden erklären soll, dass er ausgerechnet in seine Nachbarin verliebt ist, die ihn außerhalb des Schlafzimmers nicht einmal beachtet, weiß er nicht. Während die verheiratete Frau ihre heimlichen Besuche fortsetzt, bleibt der Mann mit seinen Gefühlen allein. Ob aus der Affäre jemals mehr werden kann, ist völlig offen.

"Durchbrich den Teufelskreis"

Kummerkasten-Tante Jane O'Gorman sagt im "Daily Star": "Durchbrich diesen Teufelskreis, indem du dich hinter verschlossene Türen stellst und zur Vernunft kommst, damit diese Frau nicht länger dein Leben beherrschen und dich manipulieren kann. Suche dir andere Freunde und unternimm etwas, um dich von ihrem Einfluss zu befreien."

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Und weiter: "Sie ist bereits verheiratet und benutzt dich trotzdem nur für schmutzige Befriedigung. Such dir jemanden, der dich wertschätzt. Niemand hat diese Demütigung verdient."