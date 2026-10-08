i "Meine Freundin ist sexbesessen - ich bin komplett überfordert", verrät der Mann. istock (Symbolbild) Mann völlig überfordert: "Sie stürmt herein und reißt mir die Kleider vom Leib" Erst musste er monatelang um ein Date kämpfen, nun fühlt sich ein Mann von der sexuellen Lust seiner Freundin völlig überfordert. Was soll er tun? Von André Wilding 08.10.2026, 05:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Monatelang versuchte ein Mann, seine Angebetete für sich zu gewinnen. Er schickte ihr Blumen und Pralinen, wartete mit einem Regenschirm vor ihrem Büro und stellte gemeinsame Urlaube in Aussicht. Doch die Frau warnte ihn immer wieder: "Du wirst mich nicht aushalten."

Schließlich überzeugte er sie mit zwei Konzertkarten, Sekt und einer gemeinsamen Übernachtung. Aus dem ersten Date entwickelte sich eine Beziehung. Doch inzwischen versteht der Mann, was seine Freundin mit ihrer Warnung gemeint hatte.

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Kein Abend ohne Sex

Seine Partnerin habe ein deutlich größeres sexuelles Verlangen als er. Nach der Arbeit wolle sie sofort mit ihm schlafen, für Zärtlichkeiten davor bleibe kaum Zeit.

"Ich hätte nie gedacht, dass es so viel Spaß machen kann, stundenlang ans Bett gefesselt zu sein… Jetzt sind wir ein Paar, und ich bin völlig überfordert. Das Problem ist, dass sie total sexbesessen ist, und ich komme kaum mit ihr mit", sagt der Mann im "Daily Star".

Anfangs gefiel ihm ihre leidenschaftliche Art. Mittlerweile fühlt er sich jedoch zunehmend unter Druck. Besonders nach anstrengenden Arbeitstagen habe er immer öfter das Gefühl, seine Lust nur vorzutäuschen.

"Nach der Arbeit stürmt sie förmlich durch die Tür und reißt mir die Kleider vom Leib. Von Küssen und Kuscheln keine Spur – es geht ihr sofort zur Sache, ohne Umschweife", erklärt der Mann weiter.

Sex an ungewöhnlichen Orten

Auch Abwechslung spielt in der Beziehung offenbar eine große Rolle. Das Paar hatte nach seinen Angaben bereits Sex an verschiedenen ungewöhnlichen Orten, darunter in einem Museumslager und in einem Aufzug.

Auch Küche und Badewanne gehören zu den Orten, an denen seine Freundin mit ihm schlafen möchte. Zu seinem Geburtstag überraschte sie ihn außerdem mit einem Dreier mit einer professionellen Sexarbeiterin.

"Sie ist so anstrengend, dass ich mich wie ein ausgewrungener Lappen fühle", weiß der Mann im "Daily Star" nicht mehr weiter.

Er fühlt sich völlig erschöpft

Inzwischen wünscht sich der Mann vor allem eines: ab und zu einen freien Abend. Seine Hoffnung, dass sich das starke sexuelle Verlangen seiner Freundin mit der Zeit abschwächen würde, erfüllte sich bisher nicht.

Gleichzeitig fällt es ihm schwer, offen anzusprechen, dass ihm die Situation zu viel wird. Dabei hatte ihn seine Freundin bereits vor dem ersten Date gewarnt.

Nun muss sich der Mann eingestehen, dass ihre damalige Ansage womöglich richtig war - er kommt mit ihrem Verlangen kaum noch mit.

"Du bist auch nur ein Mensch"

Kummerkasten-Tante Jane O'Gorman sagt im "Daily Star": "Du musst deiner Freundin ruhig sagen, dass du ab und zu eine Auszeit brauchst; du bist schließlich auch nur ein Mensch und hast deine Grenzen."

Und weiter: "Schlage ihr einen Sexvertrag vor, bei dem sie abwechselnd eine Nacht miteinander verbringt und eine Nacht frei hat, und schau, ob sie bereit ist, deine Sichtweise zu verstehen und Kompromisse einzugehen. Natürlich willst du wegen dieses Ungleichgewichts keine Trennung, also betone, dass du ein vernünftiger, dankbarer – aber sehr erschöpfter – Mann bist."

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Seine Freundin sei "ganz offensichtlich eine sehr sexuell aktive und energiegeladene Frau, aber ihr seid zu zweit in dieser Beziehung und ihr habt gleichermaßen das Recht auf euer eigenes Tempo und eure eigene Meinung", erklärt O'Gorman.