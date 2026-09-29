i Der Mann hat von seiner Nachbarin ein verlockendes Angebot bekommen. allgord, istock (Symbolbild) Verlockendes Angebot Die nackte Raverin von nebenan will mich richtig..." Ein Paar fühlt sich neben seinen freizügigen Nachbarn plötzlich ziemlich bieder. Dann sorgt ein pikantes Angebot für ein echtes Dilemma. Von André Wilding 29.09.2026, 05:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Nachbarn feiern ausgelassene Partys, sind begeisterte Raver und sonnen sich auch einmal nackt. Für ein Paar wird das lockere Leben nebenan zunehmend zum Thema in der eigenen Beziehung.

Eigentlich seien die Nachbarn ausgesprochen gastfreundlich. Trotzdem sorgt ihr Lebensstil für Unsicherheit. Im Vergleich zu ihnen empfindet sich der Mann mit seiner Partnerin als langweilig und farblos. Er hat zudem den Eindruck, dass die Nachbarn auf die beiden herabsehen könnten.

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Nachbarin macht pikantes Angebot

Doch dann bekommt die Sache eine ganz andere Richtung. Die Nachbarin scheint Interesse an dem Mann zu haben. "Die nackte Raverin von nebenan will mich mal so richtig durchnehmen – das ist verlockend", erzählt der Mann gegenüber dem "Daily Star".

Damit nicht genug: Auch seine eigene Frau nimmt die Situation offenbar mit Humor. Sie habe bereits mehrmals gescherzt, dass ihrem Mann eine "gute Behandlung" guttun würde.

Soll er sich darauf einlassen?

Für den Mann wird aus den lockeren Sprüchen damit ein echtes Dilemma. Einerseits reizt ihn die Vorstellung, aus seinem gewohnten Alltag auszubrechen. Andererseits weiß er nicht, wie ernst seine Frau ihre Bemerkungen tatsächlich meint.

Nun fragt er sich, ob er sich vorsichtig an die Sache herantasten und herausfinden soll, was er bisher womöglich verpasst hat: "Wie soll ich darauf reagieren?"

"Bleib dir selbst treu"

Kummerkasten-Tante Jane O'Gorman erklärt im "Daily Star": "Bleib dir selbst treu und lass dich von niemandem in Verlegenheit bringen oder dir Minderwertigkeitsgefühle einreden."

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Und weiter: "Ihre unkonventionellen Nachbarn können tun, was sie wollen, aber Sie müssen Ihre Lebensstilentscheidungen nicht rechtfertigen."