i "Mein Schwiegervater verführte mich und seitdem haben wir jeden Tag Sex", erzählt die Frau. istock (Symbolbild) Frau kann nicht widerstehen: "Ich treibe es mit meinem schrecklichen Stiefvater" Während ihre Ehe auf der Kippe steht, hat eine Frau eine Affäre mit ihrem Schwiegervater begonnen. Nun steht ein Treffen mit ihrem Mann bevor. Von André Wilding 26.09.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte sie sich darüber klar werden, ob ihre Ehe noch eine Zukunft hat. Stattdessen steckt eine Frau plötzlich mitten in einer Affäre, die ihre gesamte Familie auseinanderreißen könnte: Sie trifft sich heimlich mit ihrem Schwiegervater.

"Mein Schwiegervater ist ein schrecklicher Mensch, aber im Bett ist er fantastisch. Ich hasse mich dafür, dass ich ihn liebe", erzählt die Frau gegenüber dem "Daily Star".

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Die Frau und ihr Mann leben derzeit getrennt. Während er am anderen Ende des Landes wohnt, wollen sich beide gegenseitig Freiraum geben. Geldprobleme auf ihrer Seite und Alkoholprobleme ihres Mannes belasten laut ihrer Schilderung die Beziehung.

Doch inzwischen beschäftigt sie vor allem ein anderer Mann - ausgerechnet der Vater ihres Ehemannes.

Schwiegervater kam wegen Waschmaschine

Sie beschreibt ihren Schwiegervater als groß und muskulös, gleichzeitig aber auch als einen Menschen, der wenig Rücksicht auf andere nehme. Der ehemalige Marine-Angehörige war bereits zweimal verheiratet und geschieden.

Begonnen habe die Affäre, als er eines Nachmittags vorbeikam, um ihre Waschmaschine zu reparieren. Seitdem würden sich die beiden täglich treffen. "Wir trafen uns eines Nachmittags, als er vorbeikam, um meine Waschmaschine zu reparieren. Er verführte mich und seitdem haben wir jeden Tag Sex", verrät die Frau im "Daily Star".

Die Frau weiß nach eigener Aussage, dass die Affäre falsch ist und plagt sich mit einem schlechten Gewissen. Ihren Schwiegervater scheint das weniger zu beschäftigen. Seine Haltung beschreibt sie mit den Worten: "Was das Auge nicht sieht, das Herz kümmert sich nicht darum."

Treffen mit Ehemann steht bevor

Gleichzeitig ist die Zukunft ihrer Ehe noch nicht geklärt. Im kommenden Monat soll es zu einem vertraulichen Gespräch mit ihrem Mann kommen. Die beiden wollen sich dafür auf neutralem Boden in einem Boutique-Hotel treffen.

Ihr Mann werde ein Zimmer buchen. Dort wollen die beiden herausfinden, ob zwischen ihnen noch genügend Anziehung vorhanden ist. Für die Frau wird die Situation dadurch noch komplizierter. Ihre Gefühle gelten derzeit vor allem ihrem Schwiegervater.

Sollte ihr Mann oder ein anderes Familienmitglied von der heimlichen Beziehung erfahren, fürchtet die Frau, dass die Affäre die Familie zerstören könnte.

"Du spielst mit dem Feuer"

Kummerkasten-Tante Jane O'Gorman weiß im "Daily Star" Rat: "Dein Schwiegervater mag ja sexy und unwiderstehlich sein, aber das gibt dir nicht die Erlaubnis zum Fremdgehen. Dieses ganze Spiel muss hier und jetzt aufhören, bevor Leben zerstört und deine ganze Familie auseinandergerissen wird."

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Und weiter: "Der alte Mann mag ein bewegtes Leben geführt haben und kein großes Gewissen gehabt haben, aber du solltest es besser wissen. Das ist kein Spiel. Du spielst mit dem Feuer. Du könntest alles verlieren. Ich rate dir dringend, zur Vernunft zu kommen und dich von deinem Schwiegervater zu distanzieren."