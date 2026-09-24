i Namen ihres Kindes versteigert: Am 22. September 2026 machte Bonnie Blue den Gewinner ihrer Auktion öffentlich. Screenshot Instagram/Bonnie Blue So muss das Kind jetzt heißen Bonnie Blue verkauft Namen ihres Babys um 1,4 Mio. Euro OnlyFans-Model Bonnie Blue hat die Namensrechte ihres Kindes in einer Online-Auktion versteigert. Den Zuschlag bekam ein Krypto-Casino. Von Newsdesk Heute 24.09.2026, 07:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

OnlyFans-Model Bonnie Blue sorgt erneut für Aufsehen. Die britische Erwachsenen-Content-Creatorin behauptet, sie habe die Namensrechte für ihr Baby versteigert – für 1,2 Millionen Pfund; umgerechnet knapp 1,4 Millionen Euro.

Den Zuschlag soll ausgerechnet BetBolt erhalten haben. Dabei handelt es sich laut den vorliegenden Angaben um eine Krypto-Casino- und Wettplattform. Das berichtet der britische "Daily Star".

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In einem Video verkündete Blue das Ergebnis: "Meine Auktion ist beendet, und für 1,2 Millionen Pfund heißt mein Baby BetBolt." Sie wolle den Namen nun offiziell registrieren lassen.

Ganz sicher scheint Blue selbst aber nicht zu wissen, wer da eigentlich den Zuschlag bekommen hat: "Ich weiß immer noch nicht, was BetBolt macht". Sie fragte sich zudem, ob sie sich bei dem Unternehmen bedanken solle – oder ob BetBolt nun in irgendeiner Form im Leben ihres Kindes eine Rolle spielen werde.

Auch andere Namen standen laut Blue zur Auswahl. Darunter sollen "Top G", "Group Project" und "Clavicular" gewesen sein. Besonders bei "Group Project" räumte sie selbst ein, dass die Sozialbehörden damit wohl ein Problem haben könnten.

Bonnie (25): "Ich hatte Sex mit 1.057 Männern – in 12 Stunden" i ?

"Ich würde es tun"

Kritik an der Aktion weist Blue zurück. Übersetzt sagte sie: "An alle, die sagen, das ist widerlich oder Rage Bait: Würdet ihr euer Kind für 1,2 Millionen Pfund nicht umbenennen? Ich weiß, ich würde es tun."

Und weiter: "Aber andererseits macht es mir immer noch Spaß, mehr Geld zu verdienen, indem ich meine Beine spreize. Hätte ich sie nicht gespreizt, hätte ich diese 1,2 Millionen Pfund nicht verdienen können."

Unabhängig bestätigt ist weder, ob das Geld tatsächlich bezahlt wurde, noch ob der Name bereits offiziell eingetragen ist. Klar ist nur: Mit der Aktion hat Bonnie Blue erneut massive Aufmerksamkeit auf sich gezogen.