i Waagen (zwischen dem 24. September und dem 23. Oktober Geborene) gelten als harmoniebedürftig. Pexels / cottonbro studio Was das Sternzeichen erregt Sex-Horoskop: Deshalb solltest du es mit Waagen wagen Nähe, Neugier und offene Gespräche: Laut des Amorelie Sexreports 2026 legen Waagen auch im Liebesleben großen Wert auf Gemeinsamkeit. Von Heute Life 25.09.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Harmonie, Ästhetik und ein gutes Miteinander werden häufig mit dem Sternzeichen Waage (24. September bis 23. Oktober) verbunden. Laut einer Auswertung des "Amorelie Sexreports 2026" soll sich dieses Bedürfnis nach Ausgleich auch im Liebesleben zeigen.

Gleichzeitig darf es für viele Befragte offenbar durchaus etwas aufregender werden.

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Viele Waagen reden offen über ihre Wünsche

Nach Angaben des Sexreports sprechen 30,3 Prozent der befragten Waagen sehr offen über ihre sexuellen Wünsche. Damit zählen sie innerhalb der Auswertung zu den kommunikativeren Sternzeichen. Auch: Kein Sternzeichen hat so gerne Sex im Bett, wie sie (58 %).

Offene Gespräche können dabei helfen, Missverständnisse zu vermeiden und herauszufinden, womit sich beide Partner wohlfühlen. Entscheidend ist, dass Wünsche ohne Druck ausgesprochen werden können und die Grenzen des Gegenübers respektiert werden. Die Lieblingsstellungen der Waage: Doggy (49 %), Missionar (45 %), Cowgirl (38 %).

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Für die Waage scheint Sexualität laut der Befragung häufig kein reines Solo-Thema zu sein. Im Mittelpunkt stehen vielmehr Aufmerksamkeit, gegenseitiges Entdecken und ein Erlebnis, an dem beide beteiligt sind.

Fast jede dritte Waage schaut gerne zu

Einen weiteren Einblick liefert die Frage nach Selbstbefriedigung in der Partnerschaft. 29,4 Prozent der befragten Waagen gaben an, ihrem Partner oder ihrer Partnerin dabei gerne zuzusehen. 24 Prozent der Waagen legen in der Dusche gerne Hand an.

Für manche Paare kann das eine besonders intime Form von Nähe sein. Dabei lässt sich ohne viele Worte erkennen, welche Berührungen das Gegenüber als angenehm empfindet. Voraussetzung bleibt allerdings auch hier, dass sich alle Beteiligten mit der Situation wohlfühlen und ausdrücklich zustimmen.

Zwischen Vertrautheit und Neugier

Das Bedürfnis nach Harmonie bedeutet laut der Auswertung nicht automatisch, dass Waagen ausschließlich an Gewohntem festhalten. Gerade die Verbindung aus Vertrauen und neuen Erfahrungen soll für viele den besonderen Reiz ausmachen.

Dabei muss es nicht um große Veränderungen gehen. Schon ein offenes Gespräch über bisher unausgesprochene Wünsche kann neue Impulse setzen. Wichtig ist, dass Neugier nicht mit Erwartungsdruck verwechselt wird.

Kein anderes Sternzeichen lässt sich von der Vorstellung, Sextoys zu nutzen (26 %) und von Analsex (20 %) so sehr anturnen, wie die Waagen.

Der Sexreport zeichnet Waagen somit als Menschen, die Nähe gerne gemeinsam erleben und vergleichsweise offen darüber sprechen. Ob das auf eine einzelne Person zutrifft, entscheidet jedoch nicht das Sternzeichen. Persönliche Erfahrungen, Beziehungen und individuelle Grenzen spielen eine wesentlich größere Rolle.