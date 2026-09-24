i Ganze 55,8 Prozent der befragten Männer haben keinen Plan, welche Kondomgröße zu ihnen passt. IMAGO/Panthermedia Erotik-Studie Jeder zweite Mann weiß nicht, wie groß sein Penis ist Mehr als die Hälfte der Männer greift beim Kondomkauf ahnungslos ins Regal. Eine neue Umfrage zeigt: Das hat unangenehme Folgen im Bett. Von Heute Life 24.09.2026, 19:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist ein offenes Geheimnis im Schlafzimmer: Viele Männer greifen im Geschäft einfach zur erstbesten Kondompackung - ohne zu wissen, welche Größe ihnen tatsächlich passt.

Eine aktuelle Umfrage des Erotik-Magazins JOYClub hat nun ermittelt, wie weit verbreitet das Problem wirklich ist. Das Ergebnis überrascht: Ganze 55,8 Prozent der befragten Männer haben keinen Plan, welche Kondomgröße zu ihnen passt.

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Laut TAG24 wurden für die Studie 2.242 Männer mit einem Altersdurchschnitt von 43,6 Jahren zu ihrem Verhältnis zum Verhütungsmittel befragt.

Gummi sitzt bei vielen falsch

Das fehlende Wissen über die eigene Größe bleibt nicht ohne Folgen: Bei mehr als einem Drittel der Männer sitzt das Kondom zu eng. Für rund elf Prozent fühlt es sich hingegen zu locker an. Beides kann den Schutz beeinträchtigen.

Erstaunliche 84,1 Prozent der Befragten empfinden das Kondom generell als Beeinträchtigung beim Sex. Dennoch nutzen nur 2,2 Prozent es überhaupt nicht. Die Mehrheit greift trotz der Einschränkung zum Gummi.

Warum Männer zum Kondom greifen

Der wichtigste Grund für die Verwendung ist mit 84,9 Prozent der Schutz vor Geschlechtskrankheiten. Die Schwangerschaftsverhütung folgt mit 63,5 Prozent. Rund ein Drittel nutzt das Kondom auch aus hygienischen Gründen.

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Am häufigsten kommt der Schutz beim Vaginalverkehr (75,7 Prozent) und beim Analverkehr (71,6 Prozent) zum Einsatz.

Beim Oralverkehr verwenden nur 6,4 Prozent der Männer ein Kondom.