i Die Freundin des Mannes will im Internet gegen Bezahlung die Hüllen fallen lassen. mtoome, istock (Symbolbild) Mann verzweifelt: "Meine vollbusige Freundin will Job kündigen, um..." Eine Frau will ihren gut bezahlten Job aufgeben und künftig mit erotischen Inhalten im Internet Geld verdienen. Ihr Partner hält wenig davon. Von André Wilding 27.09.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein sicherer und gut bezahlter Job reicht einer Frau offenbar nicht mehr. Inspiriert von einer Freundin möchte sie beruflich völlig neu anfangen und als Erotik-Performerin im Internet Geld verdienen. Ihr Partner sieht die Pläne allerdings mit großer Sorge.

"Meine Partnerin möchte ihren gut bezahlten Job aufgeben, um eine sexy Online-Performerin zu werden", erzählt der Mann gegenüber dem "Daily Star".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Frau sei davon überzeugt, mit Sexarbeit Tausende verdienen zu können. Ihr Partner glaubt hingegen, dass sie ihre Erfolgsaussichten deutlich überschätzt.

Partner hat Zweifel an ihrem Plan

Dabei geht es ihm nicht nur darum, dass sie ihren bisherigen Job aufgeben möchte. Er zweifelt auch daran, ob ihr die neue Tätigkeit überhaupt liegen würde.

"Ich glaube, sie irrt sich gewaltig. Schon allein, weil sie sich nicht gern auszieht, nicht einmal vor mir. Sie behält beim Sex immer ein T-Shirt an und ist wegen ihrer großen Brüste verunsichert", sagt der Mann dem "Daily Star".

Auch ihr Temperament bereitet ihm Sorgen. Seine Freundin habe wenig Geduld mit Menschen, die sie für dumm hält, und gerate deshalb immer wieder in Streit. Er beschreibt sie als empfindlich und schnell wütend.

Freundin dient als Vorbild

Auf die Idee für den Berufswechsel brachte sie offenbar eine Freundin. Diese habe bereits einen ähnlichen Weg eingeschlagen und darin ihre Berufung gefunden. Unter anderem verschicke sie schmutzige Socken an Kunden.

Die Begeisterung ihrer Freundin für dieses Leben scheint nun auch bei der Frau den Wunsch nach einer beruflichen Veränderung geweckt zu haben. Ihr Partner möchte sie nun davon überzeugen, ihren bisherigen gut bezahlten Job doch nicht aufzugeben.

"Es ist ihr Leben"

Kummerkasten-Tante Jane O'Gorman sagt im "Daily Star": "Äußere deine Gedanken und Ängste ruhig und kontrolliert. Erkläre ihr, dass du dich unwohl fühlst bei dem Gedanken, dass sie sich vor zahlenden Kunden auszieht. Was, wenn die Situation außer Kontrolle gerät? Was, wenn sie ihre Taten später bereut?"

i ?

Und weiter: "Dann lass deine Freundin selbst entscheiden. Es ist ihr Leben. Das ist eine Angelegenheit zwischen ihr, ihrem Gewissen und sich selbst. Erinnere sie außerdem daran, dass die Rechnungen weiterhin bezahlt werden müssen, falls ihr zusammenwohnt. Einen sicheren Job aufzugeben, ist immer ein Risiko."