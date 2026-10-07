i Am Anfang einer Beziehung ist alles leicht und sexy. Danach muss man dranbleiben, um weiterhin Spaß miteinander zu haben und sich zu spüren. iStock Kolumne LiebesLeben Magie des Anfangs – dann muss Alltag verzaubert werden Gewohnheit, Stress und Müdigkeit führen oft dazu, dass die Lust auf der Strecke bleibt. Man muss nicht zurück zum Anfang, um sich wieder zu spüren. Von Sandra Kartik 07.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Hände nicht voneinander lassen können, bei jedem Treffen im Bett landen, sich aneinander berauschen. Die Magie des Anfangs ist unschlagbar, lässt sich so aber kaum über Jahre aufrechterhalten.

Denn irgendwann steckt der Alltag seinen Kopf in die Tür. Man hat ja später noch Zeit dafür, oder morgen. Arbeit, Familie, Stress und Müdigkeit stehen einem entspannten Schäferstündchen (das längst kein Stündchen mehr dauert) im Weg.

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Für manche ist Sex genau die Entspannung, die sie brauchen, um kraftvoller durchs Leben zu gehen. Andere müssen erst entspannt sein, um sich überhaupt darauf einlassen zu können. Und auf einmal weiß man nicht mehr, wie lange das letzte Mal eigentlich her ist. Mit der Lust ist es ein bisschen wie mit der Sonne im Winter. Wenn man sie länger nicht mehr verspürt hat, verschwimmt die Erinnerung daran langsam. Die Tage werden grauer, eintöniger, man taucht irgendwie durch und verdrängt, dass es irgendwann mal anders war. Bis ganz plötzlich wieder Licht durch die Wolken dringt und man ein ungeahntes Hochgefühl erlebt. Wie konnte man nur so lange ohne auskommen? Warum also auf Sonnenstrahlen warten, wenn man doch jederzeit Wärme in die kalte Jahreszeit bringen kann.