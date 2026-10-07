i Fast 10 Stunden masturbiert: Mann verrät,was das mit seinem Körper gemacht hat istock (Symbolbild) Mann packt aus: "Ich habe 9 Stunden und 58 Minuten lang masturbiert" Fast 10 Stunden am Stück masturbierte Masanobu bei einem Wettbewerb. Heute warnt der Weltrekordhalter davor, Ausdauer mit Männlichkeit gleichzusetzen. Von André Wilding 07.10.2026, 05:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

9 Stunden und 58 Minuten am Stück! So lange hat Masanobu Sato beim Masturbate-a-thon in den USA masturbiert – Weltrekord. Heute ist der 43-Jährige Director von TENGA Healthcare und setzt sich beruflich für sexuelle Gesundheit und Aufklärung ein. Im Interview mit dem deutschen Erotikportal Erobella.com erzählt er, wie er für das Event trainiert hat, was die knapp zehn Stunden mit seinem Körper gemacht haben – und warum er davor warnt, Ausdauer mit Männlichkeit zu verwechseln.

Wie haben Sie für den Masturbate-a-thon trainiert?

Mein Training war ziemlich ungewöhnlich. Es war kein sexuelles Training im üblichen Sinne. Unter anderem habe ich masturbiert, während ich Comedy-Shows geschaut habe. Normalerweise nutzen Menschen sexuelle oder erotische Bilder, um sich zu erregen. Ich habe dagegen versucht, mich darauf zu trainieren, die Erektion auch dann zu halten, wenn ich etwas sah, das überhaupt nichts mit Sex zu tun hatte.

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Beim Event ist die Umgebung ganz anders als bei normaler Masturbation. Um einen herum sind Menschen. Die Atmosphäre ist ungewohnt. Es dauert sehr lange. Und man wird müde. Deshalb hielt ich es für wichtig, mich nicht allein auf sexuelle Erregung zu verlassen. Ich musste meinen Körper auch in einer ungewöhnlichen Situation in der richtigen Verfassung halten. Außerdem habe ich vor dem Event an einem "Air Sex"-Wettbewerb teilgenommen. Das war kein echter Sex, sondern eine Performance vor Publikum. Rückblickend war das eine sehr seltsame Art der Vorbereitung. Aber sie hat mir geholfen, mich daran zu gewöhnen, vor einer Menschenmenge etwas Ungewöhnliches zu tun, ohne mich allzu sehr zu schämen oder nervös zu sein. Eines möchte ich aber klarstellen: Das war die Vorbereitung auf ein ganz besonderes Event. Normalen Menschen würde ich das nicht empfehlen. Es hat sehr wenig mit gesunder Masturbation als Selbstfürsorge im Alltag zu tun.

Ihr Rekord liegt bei 9 Stunden und 58 Minuten. Wie haben Sie so lange durchgehalten?

Ich glaube, dafür gab es mehrere Gründe. Einer davon ist, dass ich ohnehin schon das Problem hatte, dass es bei mir sehr lange bis zum Samenerguss dauerte. Mit 20 habe ich mich beschneiden lassen. Danach hat sich meine sexuelle Empfindsamkeit stark verändert. Ich litt fortan unter einer verzögerten Ejakulation und hatte beim Sex Schwierigkeiten, überhaupt zum Samenerguss zu kommen. Viele denken vielleicht: "Lange durchhalten – großartig!" Für mich war das aber nicht nur etwas, worauf ich stolz sein konnte. Wenn es zu lange bis zur Ejakulation dauert, kann das ein ernsthaftes Problem sein – für den Betroffenen selbst und auch für die Beziehung zur Partnerin oder zum Partner. Ein weiterer Grund ist, dass ich das Event fast wie einen Sport betrachtet habe. Ich habe nicht nur versucht, sexuell erregt zu bleiben, sondern Körper und Geist insgesamt stabil zu halten. Nach etwa sechs Stunden wurde es körperlich und mental sehr hart. Wenn der Kopf aufgibt, kann man nicht weitermachen. Ich dachte mir außerdem: "Jetzt bin ich schon so weit gekommen, und die Leute unterstützen mich – also ziehe ich das bis zum Ende durch." Am Schluss fühlte es sich weniger nach sexueller Lust an und mehr nach Sport, fast nach Training. Natürlich habe ich die Masturbation an sich aber auch genossen. Einen ganzen Tag damit verbringen zu können, sich der eigenen Lust zu widmen, ist eine besondere Erfahrung. Wenn ich heute zurückblicke, muss ich ein wenig schmunzeln – aber damals war es mir sehr ernst.

Was hat das mit Ihrem Körper gemacht? Gab es kurz- oder langfristige Nebenwirkungen?

Kurzfristig war ich sehr erschöpft. Ich erinnere mich aber, dass ich am nächsten Tag ganz normal arbeiten konnte. Natürlich stand dieser Teil meines Körpers unter enormer Belastung. Ich weiß noch, dass die Haut meines Penis dunkel und abgenutzt aussah – fast so, als hätte er eine Schlacht hinter sich. Er wirkte ein bisschen wie ein verwundeter Soldat. Es war aber nicht nur eine örtliche Erschöpfung. Auch meine Konzentration und meine körperliche Energie waren aufgebraucht. Wenn man über sehr lange Zeit immer dieselbe Art von Stimulation ausübt, belastet das Haut, Nerven und Muskeln. In meinem Fall hatte das Event selbst keine eindeutigen Langzeitfolgen. Aber es hat mir die sexuellen Probleme, die ich ohnehin schon hatte, deutlicher bewusst gemacht – vor allem meine Schwierigkeiten mit der Ejakulation. Was ich aus dieser Erfahrung gelernt habe: Die männliche Sexualfunktion ist sehr empfindlich. "Lange", "stark" oder "ausdauernd" zu sein bedeutet nicht automatisch, gesund zu sein. Sexuelle Gesundheit ist nicht nur eine Frage der Leistung. Es geht auch um Körperempfinden, die mentale Verfassung, Beziehungen und das richtige Wissen.

Haben Sie Tipps für Menschen, die länger durchhalten möchten?

Ich rate davon ab, sich nur darauf zu konzentrieren, länger durchzuhalten. Natürlich kann es für Menschen, die sich wegen eines vorzeitigen Samenergusses Sorgen machen, wichtig sein, ein gewisses Maß an Kontrolle zu erlernen. Aber länger heißt nicht automatisch besser. Wenn es zu lange dauert, kann das für den Betroffenen und die Partnerin oder den Partner ebenfalls zur Belastung werden. Grundsätzlich kann es helfen, ruhig zu atmen, zu starke Stimulation zu vermeiden, Pausen einzulegen und zu verstehen, wie die eigene Erregung ansteigt. Man sollte sich aber nicht überfordern. Bei Schmerzen oder Unbehagen sollte man aufhören. Außerdem halte ich es für besser, sich nicht zu sehr an sehr starke Stimulation zu gewöhnen. Das Wichtigste ist nicht die Frage "Wie halte ich länger durch?", sondern den eigenen Körper zu verstehen.

Oder gibt es etwas, wovor Sie die Leute warnen möchten?

Meine wichtigste Warnung lautet: Bitte glauben Sie nicht, dass Sie als Mann besser sind, nur weil Sie länger durchhalten. Manche Männer machen sich Sorgen, weil sie zu schnell kommen. Andere leiden darunter, dass es zu lange dauert. Manche Menschen haben zu viel sexuelles Verlangen, andere fast gar keins. All das kann für die Betroffenen zu einem ernsthaften Problem werden. Wer sich außerdem zu sehr an sehr starke Stimulation gewöhnt, dem fällt es womöglich schwerer, beim Sex mit einer echten Partnerin oder einem echten Partner Lust zu empfinden. Das habe ich selbst erlebt. Deshalb bin ich überzeugt, dass man sexuelle Probleme nicht für sich behalten sollte. Wenn nötig, ist es wichtig, mit einer Fachperson zu sprechen oder sich medizinische Unterstützung zu holen.

Weiß Ihre Familie von Ihrem Rekord? Was hält sie davon?

Ja, meine Familie weiß davon. Auf eine gewisse Weise ist sie, glaube ich, sogar stolz darauf. Natürlich ist es nichts, worüber wir zu Hause jeden Tag sprechen. Es ist eine sehr ungewöhnliche Erfahrung. Wenn ich es falsch erkläre, klingt es schnell nur nach einer seltsamen oder lustigen Anekdote. Für mich ist diese Erfahrung aber nicht bloß ein Witz. Sie ist ein Teil meines Lebens, der mit meiner heutigen Arbeit zusammenhängt. Weil ich selbst sexuelle Probleme und das Bedauern darüber erlebt habe, setze ich mich heute mit TENGA Healthcare für sexuelle Gesundheit, Sexualaufklärung und Selbstfürsorge ein – und dafür, Menschen mit medizinischer und sozialer Unterstützung zu verbinden. Ich glaube, in diesem Kontext versteht meine Familie das.

Diese Events sollten Scham und Tabus rund um Masturbation und sexuelles Wohlbefinden abbauen. Glauben Sie, dass sich daran inzwischen etwas geändert hat?

Im Vergleich zu früher gibt es, denke ich, weniger Scham rund um Masturbation und sexuelles Wohlbefinden. Besonders deutlich spüre ich das beim Thema sexuelles Wohlbefinden und Selbstbefriedigung von Frauen. In Japan war die Masturbation bei Männern meinem Gefühl nach nie so stark tabuisiert, wie es in manchen westlichen Ländern der Fall gewesen sein mag. Andererseits weiß ich, dass es in einigen westlichen Kulturen aufgrund des religiösen oder kulturellen Hintergrunds stärkere Scham- oder Schuldgefühle in Bezug auf Masturbation geben kann. Ich hoffe, dass diese Tabus durch die Arbeit von TENGA langsam abgebaut werden. Mich würde auch interessieren, wie Mark das in Großbritannien beziehungsweise in den westlichen Medien sieht. Was mir heute Sorgen macht, ist die jüngere Generation.

Masanobu Sato ist heute 43 Jahre alt. zVg

Ich glaube, es ist für junge Menschen einfacher geworden, etwas über Sex zu lernen, den eigenen Körper zu verstehen und Sexualität als Selbstfürsorge zu begreifen. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass junge Menschen mit Freundinnen und Freunden heute weniger offen über Sex sprechen als früher. Masturbation, Ejakulation, Erektion, sexuelles Verlangen und Beziehungen sind ganz alltägliche Themen im Leben. Trotzdem ist es vielen Menschen immer noch zu peinlich, darüber zu sprechen. Aus dieser Sorge heraus habe ich 2019 die Aufklärungswebsite Seicil gestartet. Ihr Zweck ist nicht nur, sexuelles Wissen zu vermitteln. Sie soll ein Ausgangspunkt dafür sein, dass Menschen mit Freunden, Partnern und Familie über Sex ins Gespräch kommen. Heute wird die Seite von TENGA Healthcare betrieben, und viele junge Menschen besuchen sie. Ich denke, die Tabus werden weniger – aber noch nicht genug. Wichtig ist, dass wir über Sex nicht nur auf schockierende Weise sprechen. Wir müssen im Kontext von Gesundheit, Aufklärung und Selbstfürsorge darüber reden, damit die Menschen sich sicher fühlen können.

Die NoFap-Community schwört darauf, dass der Verzicht auf Masturbation Selbstvertrauen, Motivation, Disziplin, Energie, Konzentration, soziale Kompetenz und Stimmung verbessert. Was halten Sie von dieser Bewegung?

Ich möchte NoFap nicht pauschal verurteilen. Für manche Menschen kann es den Tagesrhythmus, die Konzentration und das Selbstvertrauen verbessern, wenn sie ihr Verhältnis zu Pornos oder Masturbation hinterfragen. Wer sich abhängig von Masturbation oder Pornografie fühlt und darunter im Alltag leidet, dem kann etwas Abstand helfen. Ich halte es aber nicht für richtig, einfach zu sagen: "Nicht zu masturbieren ist immer gesünder." Entscheidend ist nicht, ob man es tut oder nicht. Entscheidend ist, ob die Balance für die jeweilige Person gesund ist. Masturbation ist nichts, wofür man sich schuldig fühlen sollte. Sie kann eine Form der Selbstfürsorge sein und ein Weg, den eigenen Körper zu verstehen. Wenn sie aber beginnt, dem Alltag oder den Beziehungen zu schaden, kann es nötig sein, das Ganze zu überdenken oder sich Unterstützung zu holen. Manchen Menschen geht es mit Abstinenz besser, anderen mit moderater Selbstfürsorge. Wer es tun möchte, soll es tun. Wer nicht möchte, lässt es. Die beste Häufigkeit ist meiner Meinung nach die, die für einen selbst gesund ist. Wir sollten nicht alle Menschen nach einer einzigen Überzeugung beurteilen. Wichtiger ist es, den eigenen Körper und Geist zu verstehen

Was haben Sie zur Zeit des Events beruflich gemacht – und was machen Sie heute?

Damals habe ich bei TENGA gearbeitet. Ich bin 2005 zu TENGA gekommen, als das Unternehmen noch klein war. Ich habe viele verschiedene Aufgaben übernommen – Assistenz des Firmenpräsidenten, Produktplanung, Produktentwicklung und Auslandsgeschäft. 2008 hatte ich die Idee für das TENGA-EGG und war an dessen Entwicklung beteiligt. Danach habe ich mich um das Auslandsgeschäft gekümmert und dabei geholfen, TENGA außerhalb Japans aufzubauen. Als ich zum Masturbate-a-thon reiste, war ich nicht nur wegen des Events in den USA. Ich habe dort auch einen amerikanischen Vertriebspartner für TENGA getroffen. Für mich war es also beides zugleich: ein sehr ungewöhnliches Event und ein Teil meiner Arbeit, TENGA in die Welt zu tragen. 2016 habe ich TENGA Healthcare gegründet, weil ich die Zahl der Menschen verringern wollte, die wie ich unter sexuellen Problemen leiden. Dieses Jahr feiern wir unser zehnjähriges Bestehen. Heute bin ich Director von TENGA Healthcare. Wir arbeiten in den Bereichen sexuelle Gesundheit, Sexualaufklärung und Anbindung an das Gesundheits- und Sozialwesen – und wir helfen bei intimen Problemen, über die viele Menschen nur schwer sprechen können. TENGA Healthcare ist nicht einfach ein Unternehmen, das Produkte verkauft. Wir wollen Menschen helfen, die Sorgen in Bezug auf Sex oder ihren Körper haben, damit sie nicht allein damit bleiben müssen. Wir wollen sie mit dem richtigen Wissen, mit Selbstfürsorge und – wenn nötig – mit professioneller Unterstützung verbinden.

Glauben Sie, dass es Ihrer Karriere geholfen hat?

Ja, ich glaube, es hat meine Karriere stark beeinflusst. Aber nicht im Sinne von "Ein Weltrekord hat meiner Karriere geholfen". Vielmehr wurde die Erfahrung, selbst sexuelle Probleme zu haben und mich ihnen offen zu stellen, zum Ausgangspunkt meiner heutigen Arbeit. Ich denke oft: "Hätte ich doch früher mehr über Sex gewusst." Mit 20 habe ich mich beschneiden lassen. Danach litt ich unter Ejakulationsschwierigkeiten. Ich wusste nicht genug über meinen eigenen Körper und mein sexuelles Empfinden. Dieses Bedauern ist einer der Gründe, warum ich die Zahl der Menschen verringern möchte, die auf dieselbe Weise leiden.

In diesem Sinne war der Masturbate-a-thon nicht nur ein seltsames Event in meiner Vergangenheit. Er wurde zu einer wichtigen Erfahrung, die mit dem zusammenhängt, was ich heute tue.

Wie blicken Sie heute, all die Jahre später, persönlich auf das Event zurück?

Rückblickend war es eine sehr seltsame Erfahrung. Damals habe ich meinen eigenen Körper und meine sexuellen Probleme noch nicht richtig verstanden. Der Rekord an sich war lustig und interessant, und ich kann auch heute noch darüber lachen. Aber für mich ist heute nicht nur der Rekord von 9 Stunden und 58 Minuten wichtig. Durch diese Erfahrung habe ich begonnen, sexuelle Probleme nicht mehr nur als lustige Geschichte zu sehen, sondern als gesellschaftliches Thema. Sexuelle Probleme können für die Betroffenen sehr ernst sein. Aber andere nehmen sie vielleicht nicht ernst, oder die Betroffenen schämen sich zu sehr, um darüber zu sprechen. Deshalb halte ich es heute für sinnvoll, das Sprechen über sexuelle Probleme leichter zu machen und Menschen mit dem richtigen Wissen und der richtigen Unterstützung zu verbinden. Gleichzeitig denke ich im Rückblick auch, dass ich das nur gemacht habe, weil ich jung war. Würde mich heute jemand bitten, an so einem Event teilzunehmen, würde ich es wahrscheinlich nicht tun. Manchmal kann ich kaum glauben, dass ich wirklich dabei war. Aber ich glaube auch, dass es eine Erfahrung war, die nur mein jüngeres Ich machen konnte. Und ich bin sicher, dass sie mit meiner heutigen Arbeit zusammenhängt.

Was haben Sie seit dem Event über den männlichen Körper gelernt, das Sie vorher nicht wussten?

Ich habe gelernt, dass der männliche Körper viel empfindlicher ist, als viele denken. Erektion, Ejakulation und sexuelles Verlangen lassen sich nicht allein durch Willenskraft oder Anstrengung steuern. Stress, Alter, Hormone, Durchblutung, Nerven, die psychische Verfassung, die Beziehung zur Partnerin oder zum Partner und frühere Erfahrungen – all das kann Einfluss darauf haben. Von Männern wird oft erwartet, dass sie stark sind, lange durchhalten und immer Lust haben. In Wirklichkeit machen sich aber viele Männer Sorgen rund um Sex. Manche wegen eines vorzeitigen Samenergusses, andere wegen einer verzögerten Ejakulation. Wieder andere wegen Erektionsstörungen, geringer Libido, Beziehungsproblemen oder Fruchtbarkeit. Ich glaube, dass das Problem noch tiefer wird, weil Männer über diese Sorgen nicht sprechen können.

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Gibt es seit dem Event noch etwas anderes, das Sie über sexuelle Gesundheit und Wohlbefinden gelernt haben?

Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass sexuelle Gesundheit mit dem gesamten Leben und der Gesundheit insgesamt zusammenhängt. Sexuelle Probleme drehen sich nicht nur um Sex. Sie hängen mit Selbstwertgefühl, Beziehungen, psychischer Gesundheit, körperlicher Gesundheit und damit zusammen, wie wir mit dem Älterwerden umgehen. Wer sexuelle Probleme ignoriert, gibt sich womöglich selbst die Schuld. Die Beziehung zur Partnerin oder zum Partner kann sich verschlechtern. Manche wenden sich auch falschen Informationen oder unseriösen Angeboten zu. Deshalb bin ich überzeugt: Es ist wichtig, richtig über Sex Bescheid zu wissen, Entscheidungen nicht allein aus Scham zu treffen und einen Ort zu haben, an dem man bei Bedarf um Hilfe bitten kann. Der Grund, warum ich meine Arbeit mit TENGA Healthcare und Seicil fortsetze, ist, dass ich viele Erfahrungen gemacht und vieles bereut habe, bei denen ich dachte: "Hätte ich doch früher mehr über Sex gewusst." Hätte ich mit 20 mehr Wissen gehabt oder einen Ort, an dem ich um Rat fragen konnte, hätte ich vielleicht anders gelitten. Deshalb möchte ich nicht, dass junge Menschen – oder irgendjemand, der allein leidet – dasselbe durchmachen müssen. Mein Masturbate-a-thon-Rekord mag ein sehr ungewöhnlicher Einstieg in dieses Thema sein. Aber jenseits dieses Rekords geht es im Kern um sexuelle Gesundheit, Aufklärung, Selbstfürsorge – und darum, Menschen zu helfen, ihrem eigenen Körper und ihrem Leben auf gesündere Weise zu begegnen