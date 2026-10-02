i Eine 19-Jährige ärgert sich über das Verhalten ihrer Mutter. miljko, istock (Symbolbild) 19-Jährige ärgert sich: "Meine Mutter stürmt herein und erwischt mich beim Sex" Eine 19-Jährige will Zeit mit ihrem Freund und Freunden verbringen. Doch ihre Mutter reagiert mit Wut und versucht, ihr Liebesleben zu kontrollieren. Von André Wilding 02.10.2026, 05:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit 19 Jahren möchte eine junge Frau ihr eigenes Leben führen, ausgehen und Zeit mit ihrem Freund verbringen. Zu Hause sorgt genau das jedoch immer wieder für Streit. Denn ihre Mutter akzeptiert nach Darstellung der Tochter weder ihre Beziehung noch ihre Freizeitpläne.

Besonders das Sexleben der 19-Jährigen ist ein Konfliktthema. Ihre Mutter finde es abstoßend, dass sie ihren Freund attraktiv findet und gerne mit ihm schläft. "Mehr als einmal ist sie wütend in mein Zimmer gestürmt, wenn sie wusste, dass wir früh ins Bett gegangen waren", erzählt die 19-Jährige gegenüber dem "Daily Star".

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Auch Treffen mit Freunden stören sie

Doch nicht nur der Freund sorgt für Spannungen. Die Mutter wolle auch nicht, dass ihre Tochter mit Freunden ausgeht - unabhängig davon, ob es sich um Männer oder Frauen handelt.

Als Grund nennt die 19-Jährige die Vergangenheit ihrer Mutter. Deren eigene Mutter sei kontrollsüchtig gewesen. Als Teenager habe ihre Mutter weder in Lokale noch auf Partys gehen dürfen.

Nun argumentiere sie, es sei unfair, dass ihre Tochter Spaß haben könne, während ihr selbst das in diesem Alter verwehrt geblieben sei.

Mutter ist seit Trennung allein

Seit der Stiefvater ausgezogen ist, lebt die Mutter ohne Partner. Nach Ansicht der 19-Jährigen betrachtet sie ihre Tochter deshalb als ständige Begleitung und erwartet von ihr Gesellschaft.

"Aber ich bin 19 und will nicht jeden Abend mit ihr zu Hause bleiben", erklärt die junge Frau dem "Daily Star".

Versucht sie, für ihre eigenen Wünsche einzustehen, bekomme sie ein schlechtes Gewissen gemacht. Die Mutter sei dann eingeschnappt und spreche nicht mehr mit ihr.

Die 19-Jährige will mit ihrem Freund zusammen sein, Freunde treffen und ihr eigenes Leben führen. Doch genau dieser Wunsch sorgt zu Hause immer wieder für Konflikte.

"Probleme haben nichts mit dir zu tun"

Kummerkasten-Tante Jane O'Gorman weiß im "Daily Star" Rat und sagt: "Ein negatives Muster wiederholt sich. Deine Mutter muss (höflich) daran erinnert werden, dass du einer anderen Generation angehörst. Die Probleme und kleinlichen Eifersüchteleien, die sie mit ihrer eigenen Mutter erlebt hat, haben nichts mit dir zu tun."

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Und weiter: "Ich möchte Sie ermutigen, für sich selbst einzustehen und Ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Sie befinden sich in Ihren besten Jahren und haben ein Anrecht auf Liebe und Freundschaft. Gibt es andere erwachsene Verwandte oder Freunde der Familie, die Sie unterstützen können?"