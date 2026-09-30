i Die Frau hatte eine Affäre mit einem verheirateten Mann. istock (Symbolbild) Frau ist verzweifelt: "Ich habe 11.000 € für Sex mit einem Mann ausgegeben" Zehn Monate lang traf sich eine Frau mit einem verheirateten Mann. Hotels, Cocktails und gemeinsame Einkäufe bezahlte sie - jetzt hat sie Schulden. Von André Wilding 30.09.2026, 05:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Luxushotels, gutes Essen und Cocktails: Zehn Monate lang genoss eine Frau die Zeit mit ihrem verheirateten Liebhaber. Sie war überzeugt, dass er sie tatsächlich liebe und beide füreinander bestimmt seien. Doch inzwischen ist die Affäre vorbei - und ihr bleiben nach eigenen Angaben Schulden in Höhe von 10.000 Pfund, rund 11.000 Euro.

"Ich habe 10.000 Pfund für Sex mit einem verheirateten Mann und für Sexspielzeug und -kleidung ausgegeben – jetzt ist er weg", ärgert sich die Frau gegenüber dem "Daily Star".

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Der Mann habe stets darauf bestanden, dass für "seine Freundin" nur das Beste gut genug sei. Gleichzeitig habe er sie dazu gebracht, eine Kreditkarte zu beantragen.

Frau bezahlte Rechnungen

Der Plan sei gewesen, dass sie zunächst die gemeinsamen Ausgaben übernimmt. So sollte seine Ehefrau keinen Verdacht schöpfen. Später, so habe er versprochen, würde er ihr das Geld zurückzahlen.

Dazu kam es laut der Frau nicht. Ihr ehemaliger Liebhaber sei inzwischen wieder ganz bei seiner Ehefrau und ignoriere ihre Anrufe. "Wir hatten tollen Sex und schöne Zeiten, aber er hat mich dazu gebracht, mitzumachen. Jedes Mal, wenn er mit den Fingern schnippte und eine weitere Flasche bestellte, habe ich bezahlt", sagt die Frau zum "Daily Star".

Erst jetzt werde der Frau bewusst, dass sie die gemeinsame Affäre praktisch selbst finanziert habe. "Wie konnte ich nur so dumm sein?", fragt sich die Frau.

Neben Restaurantbesuchen und Hotelaufenthalten bezahlte die Frau nach eigenen Angaben auch intime Einkäufe. Noch immer habe sie eine große Tasche mit den gemeinsam bestellten Sachen zu Hause.

Offenbar nicht die erste Frau

Besonders bitter: Inzwischen habe sie erfahren, dass sie offenbar nicht die erste Frau gewesen sei, bei der der Mann ähnlich vorgegangen sein soll. "Anscheinend sind diese '10-monatigen Banküberfälle' seine Spezialität", erklärt die Farau gegenüber dem "Daily Star".

Auch eine Konfrontation mit seiner Ehefrau würde nach Darstellung der Betroffenen wenig ändern. Das Ehepaar führe eine offene Ehe. Seine Frau wisse von seinen Affären und habe selbst Beziehungen außerhalb der Ehe.

Für die Frau ist die Affäre damit vorbei. Zurück bleiben ihr nach eigenen Angaben rund 11.000 Euro Schulden und die Erkenntnis, dass der Mann, an dessen Liebe sie geglaubt hatte, ihre Anrufe mittlerweile ignoriert.

"Lerne bitte daraus"

Kummerkasten-Tante Jane O'Gorman stellt im "Daily Star" klar: "Es ist nie angenehm, wenn wir merken, dass wir betrogen wurden, aber leider gibt es viele Menschen, die es genießen, uns hinters Licht zu führen und ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Wenn dein Ex-Partner von Natur aus ein Abenteurer und Ausbeuter ist, dann hat er es wahrscheinlich als persönliche Herausforderung angesehen, dich auszunehmen."

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Und weiter: "Neben dem tollen Sex und dem Champagner genoss er es, sich den Bauch vollzuschlagen, wohl wissend, dass du bezahlt hast und er gewonnen hat. Was auch immer passiert, lerne bitte daraus und lass dich in Zukunft nicht wieder hereinlegen. Sei vorsichtig bei Charmeuren oder Leuten, die dir etwas vormachen und zu gut klingen, um wahr zu sein."