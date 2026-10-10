i Maria Zielcke (47): "Ich finde, wir sollten unsere Kurven feiern und betonen" Irene Schaur für PLAYBOY Deutschland November 2026 Maria Zielcke im "Playboy" "Seit wann ist man ab 40 nicht mehr fuckable?" Schauspielerin Marie Zielcke zeigt sich mit 47 Jahren erstmals nackt im "Playboy". Mit den Aufnahmen will sie ein Zeichen gegen Jugendwahn setzen. Von Heute Life 10.10.2026, 14:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit mehr als 30 Jahren steht sie auf der Bühne und vor der Kamera. Bereits mit 15 Jahren begann ihre Karriere. Seit Anfang 2026 gehört sie als Anna Weigel zur Besetzung der RTL-Erfolgs-Serie "Unter uns".

Nun wagt die Schauspielerin einen Schritt, den sie bisher noch nie gemacht hat: Marie Zielcke hat sich im Wiener Stundenhotel "Orient" für die November-Ausgabe des "Playboy" entblättert.

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Das Fotoshooting ist für die 47-Jährige mehr als eine persönliche Nackt-Premiere. Sie möchte damit eine Debatte über das Älterwerden, Körperbilder und die Rolle von Frauen in der Film- und Fernsehbranche anstoßen.

"Mit 45 Jahren verschwinden"

Zielcke sagt, dass Frauen und ihre Körper schon früh beurteilt und miteinander verglichen würden. Diesen Druck kenne sie seit ihrem Einstieg ins Schauspielgeschäft. "Ich liebe mich und ich liebe meinen Körper. Aber als Frau und vor allem auch als Schauspielerin wird man jeden Tag verglichen."

Besonders kritisch sieht sie den Umgang mit Frauen, die nicht den üblichen Vorstellungen der Branche entsprechen. "Es kann nicht sein, dass wir bei 50 Kilo plus nicht mehr existent sind und mit 45 Jahren aufwärts von der Bildfläche verschwinden."

Auch bei der Rollenvergabe bemerkt Zielcke deutliche Unterschiede. Mit zunehmendem Alter würden interessante Angebote seltener. Ältere Schauspielerinnen würden häufig auf bestimmte Figuren reduziert.

"Sobald man die 40 überschreitet, schwinden die spannenden Rollenangebote. Man darf irgendeine Mutter spielen, aber dass für uns spannende oder erotische Rollen geschrieben werden, ist eher selten. Seit wann ist man denn ab 40 nicht mehr fuckable?"

Zielcke will Kurven und Falten zeigen

Dem Druck, einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen zu müssen, möchte sich die Schauspielerin nicht unterwerfen. Statt Körper zu verstecken oder sichtbare Zeichen des Alters zu retuschieren, spricht sie sich für einen offeneren Umgang damit aus.

"Ich finde, wir sollten unsere Kurven feiern und betonen, statt sie immer zu kaschieren, und auch Falten endlich salonfähig machen."

Mit den Bildern möchte Zielcke auch andere Frauen ermutigen, sich nicht von ihrem Alter oder vermeintlichen Schönheitsnormen einschränken zu lassen.

"Ich habe die Fotos nicht nur für mich, sondern auch für alle Frauen da draußen gemacht, die sich deswegen nicht trauen, das zu tun, was sie gerne tun würden. Jede Diskussion über dieses Thema bringt noch mehr ins Bewusstsein, dass es völlig in Ordnung ist, so zu sein, wie man ist."

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Die "Playboy" November-Ausgabe mit Marie Zielcke ist ab sofort online und ab dem 8. Oktober am Kiosk erhältlich. Weitere Motive exklusiv unter: https://www.playboy.de/coverstars/marie-zielcke-november-2026