i Camsoda arbeitet gerade am "Uptime Ring". Camsoda / Mockdrop ("Heute"-Collage) Fitness-Tracker fürs Bett Smarter Penis-Ring misst deine Sex-Performance Ein neuer Ring will männliche Intimleistungen messen – mit App, Scores und Push-Benachrichtigungen, wann du wieder bereit bist. Von Heute Life 11.10.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was Smartwatches für Schlaf und Training sind, soll der "Uptime-Ring" bald für das Liebesleben sein.

Die Erwachsenen-Streaming-Plattform CamSoda hat ein Wearable entwickelt, das männliche sexuelle Performance mit derselben Daten-Besessenheit erfasst wie herkömmliche Fitness-Tracker.

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Der Penis-Ring misst Werte, die dein Fitness-Tracker nicht trackt: von Ausdauer über Festigkeit bis zur Dauer. Das Gerät ist in mehreren Größen erhältlich, aufladbar und hält mit einer Ladung bis zu sieben Tage.

Wie AVN berichtet, berechnet die zugehörige App einen sogenannten Uptime-Score von 0 bis 100, aufgeteilt in vier Kategorien: Performance, Erholung, Konstanz und Ausdauer.

Die Daten werden gamifiziert – ähnlich wie bei Fitness-Apps mit ihren Fortschrittsringen.

Push-Nachricht, wenn du wieder kannst

Die Ausdauer-Metrik misst die Zeit von der Erektion bis zum Höhepunkt. Konstanz trackt, wie oft du pausierst oder zurückhältst. Erholung erfasst die Zeit zwischen den Sessions. Auf Wunsch gibt es Push-Benachrichtigungen, damit du weißt, wann du wieder startklar bist – ohne ständig die App checken zu müssen.

"Uptime soll Männern mehr Einblick in einen Gesundheitsbereich geben, der oft erst beachtet wird, wenn etwas nicht stimmt", erklärt Daryn Parker, VP von CamSoda. Sexuelle Funktion hänge eng mit kardiovaskulärer Gesundheit und dem allgemeinen Wohlbefinden zusammen.

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Pro-Version mit Extra-Sensor

Für noch detailliertere Daten gibt es optional den Uptime Pro – einen zusätzlichen Sensor, der Beckenbodenaktivität erfasst und haptisches Feedback für gezieltes Training bietet. Die Vorbestellung für das ungewöhnliche Gadget hat bereits begonnen. Kosten: 299 bis 448 US-Dollar.