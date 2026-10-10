StartseiteÖsterreichTirol
Schon wieder bebte die Erde in Tirol (Symbolbild).
Schon wieder bebte die Erde in Tirol (Symbolbild).
iStock
Erhöhte Aktivität

Serie reißt nicht ab – wieder sechs Erdbeben in Tirol

In Tirol hat die Erde am Samstag gleich mehrmals gebebt. Die Erschütterungen ereigneten sich in der Nacht und am frühen Morgen.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
10.10.2026, 16:44
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die Erde kommt in Tirol nicht zur Ruhe: Innerhalb weniger Stunden bebte es am Samstag gleich sechsmal. Die Erschütterungen ereigneten sich vor allem rund um Hall und Innsbruck.

Gleich mehrere Beben

Bereits in der Nacht hatte es in Tirol mehrere Erschütterungen gegeben. Um 2.29 Uhr wurde im Raum Imst ein Beben der Magnitude 0,6 registriert. Um 4.17 Uhr folgte ein weiteres im Raum Hall mit einer Magnitude von 0,5. Um 5.40 Uhr bebte die Erde erneut bei Hall. Dieses Beben erreichte eine Magnitude von 1,0. Um 7.31 Uhr wurde dort ein weiteres Beben der Magnitude 0,7 registriert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auch interessant

Stärke 3,7! Kräftiges Erdbeben erschüttert Österreich
Erdbeben in Österreich reißt Menschen aus dem Schlaf
Erde bebt weiter – Expertin sagt, was noch kommen kann

Am Vormittag ging die Serie weiter: Um 8.34 Uhr wurde im Raum Innsbruck das stärkste der sechs aufgelisteten Beben mit einer Magnitude von 1,7 gemessen. Nur 16 Minuten später, um 8.50 Uhr, folgte bei Hall ein weiteres Beben der Magnitude 0,8.

Erhöhte Aktivität

"Seit Anfang August haben wir eine erhöhte seismische Aktivität im Raum Innsbruck–Hall registriert. In diesem Zeitraum ereigneten sich mehr als 270 Erdbeben, 28 davon waren spürbar", erklärt Maria Papí-Isaba, Leiterin des Erdbebendienstes noch am Freitag. Die Erdbebenaktivität konzentriert sich derzeit vor allem auf drei Gebiete: östlich von Hall, südöstlich von Innsbruck und nördlich der Hauptstadt.

red,10.10.2026, 16:44
Mehr zum Thema
ErdbebenInnsbruckHall in TirolImst

Weiterlesen

Weitere Storys
Tirol
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote