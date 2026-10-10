i Schon wieder bebte die Erde in Tirol (Symbolbild). iStock Erhöhte Aktivität Serie reißt nicht ab – wieder sechs Erdbeben in Tirol In Tirol hat die Erde am Samstag gleich mehrmals gebebt. Die Erschütterungen ereigneten sich in der Nacht und am frühen Morgen. Von Österreich Heute 10.10.2026, 16:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Erde kommt in Tirol nicht zur Ruhe: Innerhalb weniger Stunden bebte es am Samstag gleich sechsmal. Die Erschütterungen ereigneten sich vor allem rund um Hall und Innsbruck.

Gleich mehrere Beben

Bereits in der Nacht hatte es in Tirol mehrere Erschütterungen gegeben. Um 2.29 Uhr wurde im Raum Imst ein Beben der Magnitude 0,6 registriert. Um 4.17 Uhr folgte ein weiteres im Raum Hall mit einer Magnitude von 0,5. Um 5.40 Uhr bebte die Erde erneut bei Hall. Dieses Beben erreichte eine Magnitude von 1,0. Um 7.31 Uhr wurde dort ein weiteres Beben der Magnitude 0,7 registriert.

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Am Vormittag ging die Serie weiter: Um 8.34 Uhr wurde im Raum Innsbruck das stärkste der sechs aufgelisteten Beben mit einer Magnitude von 1,7 gemessen. Nur 16 Minuten später, um 8.50 Uhr, folgte bei Hall ein weiteres Beben der Magnitude 0,8.

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Erhöhte Aktivität

"Seit Anfang August haben wir eine erhöhte seismische Aktivität im Raum Innsbruck–Hall registriert. In diesem Zeitraum ereigneten sich mehr als 270 Erdbeben, 28 davon waren spürbar", erklärt Maria Papí-Isaba, Leiterin des Erdbebendienstes noch am Freitag. Die Erdbebenaktivität konzentriert sich derzeit vor allem auf drei Gebiete: östlich von Hall, südöstlich von Innsbruck und nördlich der Hauptstadt.