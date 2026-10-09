StartseiteÖsterreichTirol
Der Häftling starb in der Justizanstalt Innsbruck.
Der Häftling starb in der Justizanstalt Innsbruck.
APA-Images / APA / EXPA
Drama hinter Gittern

Häftling in JA Innsbruck tot auf Toilette gefunden

Ein Häftling wurde in der Innsbrucker Justizanstalt tot auf der Toilette gefunden. Nun dürfte klar sein, woran der Mitte-20-Jährige starb.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
09.10.2026, 20:41
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Bereits am vergangenen Samstag wurde ein Häftling in der Innsbrucker Justizanstalt (JA) leblos auf der Toilette vorgefunden. Nachdem er nach einiger Zeit nicht zurückgekehrt war, schlug ein weiterer Insasse Alarm. Obwohl die Justizwachebeamten sofort den Notarzt riefen, kam für den Mitte-Zwanzigjährigen jede Hilfe zu spät.

Nun dürfte die Todesursache des Tirolers geklärt sein. Wie die "Tiroler Tageszeitung" unter Berufung auf eine Untersuchung berichtete, soll der Häftling an einer Überdosis verstorben sein. Besonders tragisch: Bei dem Verstorbenen habe es sich um einen mehrfachen Familienvater gehandelt, der wegen eines Drogendeliktes eine Haftstrafe verbüßte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Konsum hinter Gittern keine Seltenheit

Zudem soll der Mann aufgrund seiner Suchterkrankung an einem Methadon-Programm teilgenommen haben. Somit soll er auch während seines Gefängnisaufenthalts legale Opioide erhalten haben. Diese sollen dann auch bei seinem Tod eine Rolle gespielt haben. Es wird vermutet, dass der Häftling die Substanzen nicht alle konsumiert hatte. Vielmehr habe er sich einen Teil davon aufgehoben und dann am Samstag auf der Toilette eingenommen.

Unklar ist, ob auch ins Gefängnis geschmuggelte Drogen im Spiel waren. Seitens der Volksanwaltschaft hieß es gegenüber der "TT", dass Drogenschmuggel und der Konsum in den heimischen Justizanstalten keine Seltenheit sei. Ein besonderes Problem würden dabei synthetische Drogen darstellen. Sie können auf Papier, Briefen oder Kleidungsstücken aufgetragen und so in die Gefängnisse geschmuggelt werden.

Kontrollen schwer möglich

Allerdings fungieren nicht nur Besucher der Inhaftierten als Schmuggler. Auch Insassen, die Freigang haben, würden illegale Substanzen hinter die Gefängnismauern bringen. In dem Bericht betont ein Zeuge, dass der Andrang an Besuchstagen so hoch sei, dass genaue Kontrollen kaum möglich seien, obwohl sie notwendig wären.

Auch interessant

Drogendealer tot aufgefunden – Ermittlungen laufen
Mordfall im Gefängnis – Drogen in Zelle entdeckt
Tote Österreicherin (27) in Italien – woran sie starb

Auch die Zellen sollte man eigentlich regelmäßig mit Drogenspürhunden durchkämmen. Hierfür würden allerdings die notwendigen Mittel fehlen. Kurz gesagt: Häftlinge die sich unauffällig verhalten, müssten auch kaum mit Kontrollen rechnen.

red,Akt. 09.10.2026, 20:45, 09.10.2026, 20:41
Mehr zum Thema
GefängnisDrogenDrogenmissbrauchSucht

Weiterlesen

Weitere Storys
SchmuggelLeichenfundTodesfall
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote