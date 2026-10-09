Sprit-Wucher – Jetzt drohen Strafen für Tankstellen

Tanken geht in Tirol besonders ins Geld. Seit Monaten zahlt man hier für Diesel und Super 95 im österreichweiten Vergleich am meisten. Warum das so ist, bleibt unklar. Jetzt greifen die Behörden durch berichtet der ORF: Seit dieser Woche werden ausgewählte Tankstellen in ganz Tirol kontrolliert.
Bis Ende November überprüfen die Bezirkshauptmannschaften, ob die Preise auf den Anzeigetafeln, an den Zapfsäulen und im elektronischen System der E-Control übereinstimmen. Die Kontrollen finden mehrmals zu unterschiedlichen Zeiten statt.
Tankstellen dürfen ihre Preise nur einmal täglich erhöhen, und zwar um 12 Uhr. Änderungen müssen sofort elektronisch gemeldet werden. Werden dabei Unregelmäßigkeiten festgestellt, drohen Verwaltungsstrafverfahren. Erste Ergebnisse erwartet das Land bereits Anfang kommender Woche.
Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) vermutet hinter den hohen Preisen eine Benachteiligung Tirols gegenüber anderen Bundesländern, so der ORF. Er fordert deshalb auch strengere Regeln vom Bund.
Immerhin zeigt die Spritpreisbremse erste Wirkung. Laut Arbeiterkammer sank der Dieselpreis in Tirol um durchschnittlich 12,5 Cent pro Liter, österreichweit waren es 10,5 Cent. Super-Benzin wurde in Tirol um durchschnittlich zwölf Cent billiger.
Allerdings gibt es große regionale Unterschiede: Während die Literpreise in Lienz um durchschnittlich 15 Cent zurückgingen, waren es in Innsbruck-Land nur zehn Cent. Für die Behörden ein weiterer Grund, bei den Tankstellen genauer hinzuschauen.