Schwer bewaffnet – Spezialeinheiten stürmten Zug

Am Donnerstagnachmittag rückte die Polizei mit einem Großaufgebot zum Bahnhof in Wörgl aus. Auch die Spezialeinheit Cobra und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) waren im Einsatz.
Wie ein Augenzeuge gegenüber dem ORF Tirol berichtete, betraten schwer bewaffnete Beamte einen Regionalzug. Dort sollen sie einen Mann aufgefordert haben, mit ihnen nach draußen zu kommen. Auf Bildern vom Bahnhofsvorplatz waren mehrere Polizeifahrzeuge zu sehen.
Die Landespolizeidirektion bestätigte die Festnahme. Sie erfolgte laut Polizei "im Auftrag der Staatsanwaltschaft".
Warum der Mann festgenommen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Genauere Angaben zum Hintergrund wollte die Polizei "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht machen.