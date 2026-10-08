i Die Beamten nahmen einen Mann im Zug fest (Symbolbild). iStock Nahmen Mann fest Schwer bewaffnet – Spezialeinheiten stürmten Zug Schwer bewaffnete Polizisten sorgten am Donnerstagnachmittag am Bahnhof Wörgl für Aufsehen. In einem Regionalzug wurde ein Mann festgenommen. Von Österreich Heute 08.10.2026, 20:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstagnachmittag rückte die Polizei mit einem Großaufgebot zum Bahnhof in Wörgl aus. Auch die Spezialeinheit Cobra und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) waren im Einsatz.

Großes Polizeiaufgebot

Wie ein Augenzeuge gegenüber dem ORF Tirol berichtete, betraten schwer bewaffnete Beamte einen Regionalzug. Dort sollen sie einen Mann aufgefordert haben, mit ihnen nach draußen zu kommen. Auf Bildern vom Bahnhofsvorplatz waren mehrere Polizeifahrzeuge zu sehen.

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Festnahme im Auftrag der Staatsanwaltschaft

Die Landespolizeidirektion bestätigte die Festnahme. Sie erfolgte laut Polizei "im Auftrag der Staatsanwaltschaft".

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Warum der Mann festgenommen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Genauere Angaben zum Hintergrund wollte die Polizei "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht machen.