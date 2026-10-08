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Die L16 musste daraufhin zwischen Kilometer 17,750 und 19,600 für den gesamten Verkehr gesperrt werden.
Die L16 musste daraufhin zwischen Kilometer 17,750 und 19,600 für den gesamten Verkehr gesperrt werden.
FF Zaunhof
Erdrutsch in Tirol

Felsbrocken stürzen auf Straße – L16 komplett gesperrt

Ein Erdrutsch hat am Mittwochabend die Pitztaler Landesstraße in Tirol verschüttet. Beide Fahrspuren sind blockiert, die L16 bleibt vorerst gesperrt.
André Wilding
Von André Wilding
08.10.2026, 09:07
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Plötzlich ist die Straße komplett blockiert: Im Tiroler Pitztal haben sich am Mittwochabend (7. Oktober) große Mengen Erde und mehrere Felsbrocken von einem Hang gelöst. Die Gesteinsmassen landeten auf der Pitztaler Landesstraße und machten ein Weiterkommen unmöglich.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

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Erdmassen verschütten beide Fahrspuren

Gegen 22.04 Uhr kam es auf der L16 im Bereich des Weilers Zaunhof zu dem Erdrutsch. Oberhalb der Straße lösten sich auf einer Breite von rund zehn bis 15 Metern Erdreich und Felsbrocken.

Das Material rutschte auf die Fahrbahn und verschüttete beide Fahrspuren vollständig. Betroffen war der Straßenabschnitt bei Kilometer 18,250.

Feuerwehr richtet Umleitung ein

Die L16 musste daraufhin zwischen Kilometer 17,750 und 19,600 für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Zaunhof rückte mit zehn Einsatzkräften aus. Sie richtete eine Umleitung über die Zaunhofstraße (L344) ein.

Landesgeologe soll Hang begutachten

Die Straßensperre soll voraussichtlich bis Donnerstagvormittag (8. Oktober) bestehen bleiben.

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Für die Morgenstunden ist eine Untersuchung der betroffenen Stelle durch den Landesgeologen vorgesehen.

Erst nach der geplanten Begutachtung wird sich zeigen, wie es auf dem gesperrten Abschnitt der Pitztaler Landesstraße weitergeht.

wil,08.10.2026, 09:07
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