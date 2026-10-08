5-jähriger Bub stürzt nach Radfahrt über Treppe

Ein Fahrradausflug im eigenen Innenhof endete für einen fünfjährigen Buben in Tirol im Spital. Das Kind war am Mittwochnachmittag (7. Oktober) bei seinem Elternhaus in Kaltenbach mit dem Fahrrad unterwegs, als es zu einem folgenschweren Sturz kam.
Gegen 17 Uhr blieb der Fünfjährige mit seinem Fahrrad am Rand des Innenhofs stehen. Nachdem er seinen Helm abgenommen hatte, verlor er plötzlich das Gleichgewicht.
Der Bub stürzte daraufhin über einen rund 1,5 Meter hohen Treppenabgang.
Bei dem Unfall erlitt das Kind Verletzungen unbestimmten Grades. Es besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, zudem zog sich der Fünfjährige Abschürfungen zu.
Seine Eltern befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Nähe.
Der Bub wurde mit dem Rettungshubschrauber "Heli 4" in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen.