i Der Bub wurde bei dem Unfall verletzt. Zoom.Tirol Unfall in Kaltenbach 5-jähriger Bub stürzt nach Radfahrt über Treppe Ein fünfjähriger Bub verlor in Kaltenbach nach einer Radfahrt das Gleichgewicht und stürzte über einen Treppenabgang. Ein Heli brachte ihn ins Spital. Von André Wilding 08.10.2026, 07:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Fahrradausflug im eigenen Innenhof endete für einen fünfjährigen Buben in Tirol im Spital. Das Kind war am Mittwochnachmittag (7. Oktober) bei seinem Elternhaus in Kaltenbach mit dem Fahrrad unterwegs, als es zu einem folgenschweren Sturz kam.

Bub nimmt Helm ab und stürzt

Gegen 17 Uhr blieb der Fünfjährige mit seinem Fahrrad am Rand des Innenhofs stehen. Nachdem er seinen Helm abgenommen hatte, verlor er plötzlich das Gleichgewicht.

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Der Bub stürzte daraufhin über einen rund 1,5 Meter hohen Treppenabgang.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei dem Unfall erlitt das Kind Verletzungen unbestimmten Grades. Es besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, zudem zog sich der Fünfjährige Abschürfungen zu.

Seine Eltern befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Nähe.

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Der Bub wurde mit dem Rettungshubschrauber "Heli 4" in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen.