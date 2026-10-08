i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Arbeitsunfall in Prutz 18-jähriger Lehrling springt auf Stapler und rutscht ab Ein 18-jähriger Lehrling sprang in einer Firma in Prutz auf einen anfahrenden Stapler und stürzte offenbar ab. Er dürfte schwer verletzt worden sein. Von André Wilding 08.10.2026, 10:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kurzer Moment mit schweren Folgen: In einem Holzverarbeitungsbetrieb in Prutz (Tirol) ist am Mittwochabend ein 18-jähriger Lehrling bei einem Unfall mit einem Stapler verletzt worden. Der junge Mann dürfte dabei schwere Verletzungen erlitten haben.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 18.15 Uhr in einer Betriebshalle.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Lehrling springt unbemerkt auf Stapler

Ein 22-jähriger Arbeiter war mit einem Stapler unterwegs, um eine Holzkiste zu transportieren. Nachdem er die Ladung abgestellt hatte, lenkte er das Fahrzeug im Stillstand noch leicht ein.

Als der Stapler wieder anfuhr, sprang der 18-jährige Lehrling unbemerkt von hinten auf das Fahrzeug. Dabei dürfte er den Halt verloren haben und abgerutscht sein.

Plötzlicher Ruck alarmiert Staplerfahrer

Der 22-Jährige bemerkte zunächst nicht, dass sich der Lehrling auf dem Stapler befand. Erst ein unerwarteter Ruck ließ ihn nach hinten schauen.

Dabei entdeckte er, dass sich der 18-Jährige am linken Unterschenkel und am Knöchel verletzt hatte.

Der Staplerfahrer reagierte sofort und leistete Erste Hilfe.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Das Team des Notarzthubschraubers "C5" übernahm die medizinische Erstversorgung des verletzten Lehrlings. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus Zams.

Die Bilder des Tages i ?

Wie schwer die Verletzungen des 18-Jährigen tatsächlich sind, war zunächst nicht bekannt. Nach den bisherigen Angaben dürfte er jedoch schwer verletzt worden sein.