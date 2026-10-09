i Das Erdbeben hatte eine Stärke von 3,7. istock (Symbolbild) "Deutlich zu spüren" Stärke 3,7! Kräftiges Erdbeben erschüttert Österreich Freitagfrüh hat in Tirol erneut die Erde gebebt. Das Beben der Stärke 3,4 hatte sein Zentrum bei Hall und war im Raum Innsbruck deutlich zu spüren. Von André Wilding 09.10.2026, 07:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Glasflächen vibrieren, ein dumpfes Geräusch ist zu hören: In Tirol hat am Freitagmorgen erneut ein Erdbeben für Aufregung gesorgt. Um exakt 6.46 Uhr wurde der Boden im Großraum Innsbruck erschüttert.

Laut GeoSphere Austria erreichte das Beben eine Magnitude von 3,4. Das Epizentrum lag erneut im Bereich von Hall in Tirol.

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Erschütterungen in mehreren Orten spürbar

Nicht nur in Hall war das Beben zu bemerken. Auch aus Innsbruck, Sistrans und Natters gingen Meldungen über die Erschütterungen ein.

In sozialen Netzwerken schilderten zahlreiche Menschen, wie sie den Erdstoß erlebt hatten. "In Volders deutlich zu spüren, unsere Glasflächen vibrierten heftig!", berichtete ein Leser gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

Andere waren zunächst unsicher, ob sie die Erschütterung tatsächlich wahrgenommen hatten. "Also doch nicht nur eingebildet?!", fragte sich eine Frau. Auch weiter entfernt wurde das Beben bemerkt. "Ganz leicht am Kolsassberg. Aber gehört hat man es", schilderte ein weiterer Leser der Tageszeitung.

Schon wieder bebt die Erde bei Innsbruck

Für die Bewohner der Region ist es nicht das erste Erdbeben dieser Woche. Bereits seit mehreren Tagen werden im Raum Innsbruck wiederholt Erdstöße registriert.

Besonders deutlich war ein Beben in der Nacht auf Mittwoch zu spüren. Damals erreichten die Erschütterungen eine Magnitude von 3,7. Der Erdstoß riss zahlreiche Menschen aus dem Schlaf.

Erneutes Beben am frühen Morgen

Mit dem Beben vom Freitag setzt sich die Serie spürbarer Erschütterungen in Tirol fort.

Auch diesmal lag das Zentrum laut GeoSphere Austria im Bereich von Hall. Mit einer Magnitude von 3,4 fiel das aktuelle Beben etwas schwächer aus als jenes in der Nacht auf Mittwoch.

Die Bilder des Tages i ?

Innerhalb weniger Tage wurde der Großraum Innsbruck damit erneut von einem deutlich wahrnehmbaren Erdbeben erschüttert.