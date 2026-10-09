i Der Bub wurde ins Spital gebracht. iStock Zeugen als Ersthelfer Dramatischer Unfall in Tirol – Bub (9) von Auto erfasst Ein neunjähriger Bub wurde am Donnerstag in Hall in Tirol von einem Auto erfasst. Er war zwischen stehenden Fahrzeugen auf die Gegenfahrbahn gelaufen. Von Newsdesk Heute 09.10.2026, 16:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock-Vorfall in Hall in Tirol: Ein neunjähriger Bub wurde dort am Donnerstag von einem Auto erfasst. Zuvor soll sich der Verkehr im Bereich des Unteren Stadtplatzes auf der Gegenfahrbahn aufgrund einer roten Ampel gestaut haben.

Auf dieser war gegen 14 Uhr auch eine 61-jährige Pkw-Lenkerin unterwegs. Als der Bub dann zwischen den stehenden Fahrzeugen die Fahrbahn überquerte und die Gegenfahrbahn betrat, kam es zum Zusammenstoß.

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Bub im Spital

Das Auto der Österreicherin erfasste das Kind. Laut der Lenkerin sei der Bub plötzlich vor ihr aufgetaucht. Demnach habe sie den Neunjährigen zuvor nicht wahrgenommen. Dem Buben eilten zwei Zeugen zu Hilfe.

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Sie leisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Danach wurde der Bub vom alarmierten Rettungsdienst erstversorgt und ins LKH-Innsbruck eingeliefert. Der Neunjährige sei durch den Unfall leicht verletzt worden.