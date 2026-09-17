i Energylandia in Polen wurde vom Reiseportal "Travelcircus" nicht nur aufgrund der spektakulären Achterbahnen zum besten Freizeitpark Europas gekürt. iStock/Lazy_Bear Spektakuläre Achterbahnen Den besten Freizeitpark Europas kennt kaum jemand Besser als Europa-Park und Disneyland: Nur eine Stunde von Krakau entfernt wartet Energylandia mit 133 Attraktionen und einem Wasserpark auf. Von Heute Life 17.09.2026, 16:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer an Europas große Freizeitparks denkt, hat meist Disneyland Paris, den Europa-Park oder Gardaland im Kopf. Doch ein Park im Süden Polens mischt die Szene jetzt kräftig auf – und ist bei vielen Reisenden noch erstaunlich unbekannt.

Energylandia in Zator, rund eine Stunde westlich von Krakau, wurde vom Reiseportal "Travelcircus" in einer Auswertung von 112 europäischen Freizeitparks auf Platz eins gesetzt. Der polnische Park kam dabei auf 22,74 von 25 möglichen Punkten. Der Europa-Park folgte mit 22,58 Punkten, Disneyland Paris mit 21,68.

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Das Ranking basiert unter anderem auf Ticketpreisen, Online-Bewertungen, der Zahl der Attraktionen und der Social-Media-Reichweite.

19 Achterbahnen auf 70 Hektar

Energylandia ist Polens größter Freizeitpark. Auf rund 70 Hektar verteilen sich laut Parkangaben zahlreiche Attraktionen, sieben Themenbereiche und 19 Achterbahnen.

Das Angebot reicht von familienfreundlichen Fahrgeschäften bis zu rasanten Coastern für Adrenalinjunkies. Für kleine Besucher gibt es etwa Karussells, Mini-Coaster, eine Wasserbahn und eine Jeep-Safari. Ein reguläres Ticket kostet in der Hochsaison rund 55 Euro, der ermäßigte Eintritt unter anderem für Kinder und Senioren kommt auf rund 45 Euro.

142 km/h – hier wird es richtig schnell

Eine der spektakulärsten Attraktionen ist der Mega-Coaster "Pepsi Hyperion". 85 Meter freier Fall, Geschwindigkeiten von bis zu 142 km/h und mehrere spektakuläre Fahrelemente machen die Bahn zum Publikumsmagneten. Mitfahren dürfen allerdings nur Personen zwischen 1,40 und 1,95 Metern Körpergröße.

Auch "Speed" hat es in sich: Der sogenannte Speed-Water-Coaster kombiniert Achterbahn und Wasserfahrt, führt auf mehr als 60 Meter Höhe und erreicht rund 110 km/h. Zum Finale wartet eine gewaltige Wasserfontäne.

Der Inverted Coaster "Mayan" wiederum jagt mit bis zu 80 km/h durch fünf Loopings und Schrauben. Besonders auffällig ist auch "Zadra" in der mittelalterlich angehauchten Dragon Zone. Nach einem 90-Grad-Absturz erreicht der Zug bis zu 121 km/h.

In der Unterwasserwelt Aqualantis wartet mit "Abyssus" ein weiterer großer Coaster. Die Doppel-Launch-Achterbahn beschleunigt auf bis zu 100 km/h und bietet mehrere Überschläge.

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Wasserpark mit 14 Rutschen

Energylandia setzt nicht nur auf Achterbahnen. Zum Gelände gehört auch ein eigener Wasserpark. 14 Wasserrutschen, Pools und Relaxbereiche sorgen dafür, dass Besucher zwischen den rasanten Fahrten auch einmal durchschnaufen können. Dazu kommen verschiedene Shows, darunter Feuer- und Auto-Action.

Der Park ist traditionell von Ostern bis etwa Ende Oktober geöffnet. In der kalten Jahreszeit verwandelt sich das Gelände beim "Winter Kingdom" in eine Weihnachtswelt mit Markt, Eislaufbahn, Lichtgarten und großem Weihnachtsbaum.