i Bis zu 27 Grad und Sonne: Im Süden Teneriffas lässt sich der Sommer auch im Oktober noch einmal verlängern. iStock/Arsty Herbstferien 27 Grad im Oktober! Diese Kanaren-Insel ist die wärmste Sommer statt Herbst: Auf den Kanaren locken bis zu 27 Grad. Doch welche Insel bietet im Oktober die besten Chancen auf Sonne und Badewetter? Von Heute Life 18.10.2026, 10:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während in Österreich der Herbst Einzug hält, locken die Kanarischen Inseln mit Sonne, Strand und Temperaturen bis zu 27 Grad. Wer im Oktober noch einmal Badeurlaub machen möchte, muss dafür nicht weit reisen. Doch welche Insel verspricht die besten Chancen auf sommerliches Wetter?

Die Kanaren gelten als "Inseln des ewigen Frühlings". Dank ihrer Lage vor der Nordwestküste Afrikas bleiben die Temperaturen das ganze Jahr über angenehm mild. Die Nähe zur Sahara sorgt für Wärme, während der Kanarenstrom und die Passatwinde für Abkühlung sorgen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Allerdings ist nicht jede Insel gleich warm. Ein Blick auf die Klimadaten des spanischen Wetterdienstes AEMET zeigt, wo Urlauberinnen und Urlauber im Oktober besonders gute Karten für sonnige Tage haben.

Diese Insel liegt im Oktober vorne

Teneriffa hat die Nase vorn. Zumindest im Süden der Insel werden laut AEMET durchschnittliche Tageshöchsttemperaturen von 26,8 Grad erreicht. In beliebten Urlaubsorten wie Costa Adeje und Los Cristianos sind sogar bis zu 27 Grad möglich.

Wer dem Herbst entfliehen möchte, findet hier also beste Voraussetzungen für entspannte Stunden am Strand. Wichtig ist allerdings die Wahl der Region: Im Norden Teneriffas ist es im Oktober mit etwa 22 bis 24 Grad tagsüber meist etwas kühler.

Lanzarote: Sonne und kaum Regen

Knapp hinter Teneriffa landet Lanzarote. Die Insel erreicht im Oktober durchschnittliche Tageshöchsttemperaturen von 26,7 Grad. Ihre östliche Lage nahe der afrikanischen Küste und die vergleichsweise flache Landschaft begünstigen trockenes, sonniges Wetter.

8 warme Badeziele für die Herbstferien i ?

Bis zu acht Sonnenstunden täglich machen Lanzarote zu einer attraktiven Wahl für einen Badeurlaub im Herbst. Wer möglichst viel Zeit am Strand verbringen möchte, ist hier gut aufgehoben.

Gran Canaria: Im Süden wird es richtig warm

Auch Gran Canaria ist im Oktober eine ausgezeichnete Adresse für Sonnenhungrige. Die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur liegt laut AEMET bei der Referenzstation am Flughafen bei 26,2 Grad. Im Süden, etwa rund um Maspalomas, kann das Thermometer ebenfalls auf bis zu 27 Grad klettern.

Der Norden der Insel zeigt sich etwas kühler. Dort sind tagsüber meist 23 bis 25 Grad zu erwarten. Für einen möglichst warmen Strandurlaub empfiehlt es sich daher, eine Unterkunft im Süden ins Auge zu fassen.

Fuerteventura lockt mit warmem Meer

Fuerteventura zählt gemeinsam mit Lanzarote zu den trockensten und sonnenreichsten Inseln des Archipels. Im Oktober beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur laut AEMET rund 26,1 Grad.

Auch das Meer spielt mit: Die Wassertemperatur liegt bei etwa 22 Grad und bietet damit weiterhin gute Bedingungen zum Baden. Wer lange Sandstrände und viel Sonnenschein schätzt, findet auf Fuerteventura passende Voraussetzungen für eine Auszeit vom österreichischen Herbst.

La Palma und La Gomera: Mild statt heiß

Etwas gemäßigter präsentiert sich La Palma. Im Oktober liegen die Temperaturen ungefähr zwischen 20 und 26 Grad, die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur beträgt 25,5 Grad. Je nach Wetterlage sind fünf bis sieben Sonnenstunden täglich möglich. Auch einzelne Regentage gehören dazu.

Auf La Gomera ist es ebenfalls mild. Die Temperaturen bewegen sich üblicherweise zwischen 18 und 26 Grad. Im Süden ist es tendenziell wärmer und trockener als im Norden. Wer neben Sonne auch Natur und Ruhe sucht, kann hier einen abwechslungsreichen Herbsturlaub verbringen.