Kummer emotional: "Nicht jeder Abschied ist ein Ende"

Ein goldgelber Ahornbaum hat Christa Kummer zum Nachdenken gebracht. Auf Social-Media teilt sie ein herbstliches Foto und dazu eine selbst erzählte Geschichte über ein kleines Mädchen, seinen Großvater und die Frage, warum Bäume ihre schönen Blätter verlieren.
Die Botschaft dahinter geht weit über den Herbst hinaus. "Manchmal müssen wir etwas loslassen, damit Neues entstehen kann. Nicht alles, was geht, ist ein Verlust. Und nicht jeder Abschied ist ein Ende", schreibt Kummer.
Mit einer Frage lässt sie ihre Follower schließlich zurück. "Was, wenn der Herbst uns nicht das Verlieren lehrt, sondern das Vertrauen?"
Ob sie dabei auch an persönliche Veränderungen denkt, lässt Kummer offen. Fest steht, manchmal braucht es offenbar nur einen bunten Herbstbaum, um ins Grübeln zu kommen.