i Christa Kummer postet nachdenkliche Worte auf Social-Media Andreas Tischler / Vienna Press Ex-ORF-Wetterlady Kummer emotional: "Nicht jeder Abschied ist ein Ende" Die ehemalige ORF-Wetterlady zeigt sich auf Instagram von ihrer philosophischen Seite und beschäftigt sich mit Abschied und Neuanfang. Von Heute Entertainment 16.10.2026, 10:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein goldgelber Ahornbaum hat Christa Kummer zum Nachdenken gebracht. Auf Social-Media teilt sie ein herbstliches Foto und dazu eine selbst erzählte Geschichte über ein kleines Mädchen, seinen Großvater und die Frage, warum Bäume ihre schönen Blätter verlieren.

Die Botschaft dahinter geht weit über den Herbst hinaus. "Manchmal müssen wir etwas loslassen, damit Neues entstehen kann. Nicht alles, was geht, ist ein Verlust. Und nicht jeder Abschied ist ein Ende", schreibt Kummer.

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Christa Kummer zu Gast bei "Willkommen Österreich" i ?

Mit einer Frage lässt sie ihre Follower schließlich zurück. "Was, wenn der Herbst uns nicht das Verlieren lehrt, sondern das Vertrauen?"

Ob sie dabei auch an persönliche Veränderungen denkt, lässt Kummer offen. Fest steht, manchmal braucht es offenbar nur einen bunten Herbstbaum, um ins Grübeln zu kommen.