i Julia Furdea moderiert jeden Sonntag auf Puls4 zVg Veränderungen Schluss mit Ja-Sagen! Julia Furdea zieht klare Grenzen Die "Café Puls"-Moderatorin verrät im "Heute"-Talk, warum sie sich heute deutlich mehr traut und nicht mehr alles einfach hinnimmt. Von Romina Colerus 16.10.2026, 09:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Früher lieber stillhalten, heute auch mal widersprechen! Seit einem Jahr führt Julia Furdea durch "Café Puls am Sonntag" und hat dabei nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera ordentlich an Selbstbewusstsein gewonnen.

"Da bringe ich mich jetzt viel mehr mit meinen Ideen ein und gestalte die Sendung auch wirklich mit. Das habe ich mich früher weniger getraut", erzählt sie im "Heute"-Talk.

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Julia Furdea änderte ihren Look das ein oder andere Mal i ?

Vorbei sind auch die Zeiten, in denen sie ihre eigene Meinung lieber für sich behielt. Was sie heute nicht mehr machen würde? "Allem zustimmen, wenn ich eigentlich andere Gedanken dazu habe."

Auch im Studio zeigt sich die Moderatorin mittlerweile mutiger. "Mit mutiger meine ich auch gerne mal im Gespräch meinen Interviewpartner unterbrechen, wenn das Gespräch ausartet zum Beispiel."

Dabei lief längst nicht immer alles glatt. Gerade anfangs plagten sie Selbstzweifel. Heute weiß Furdea: "Dass ich mir selbst vertrauen kann!"