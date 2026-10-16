i David Gandy mit Clemens Unterreiner beim Store Opening in der Wiener Innenstadt Andreas Tischler / Vienna Press Luxus Store Opening Topmodel David Gandy zog in Wien alle Blicke auf sich Ein Weltstar der Männermode in Wien: Das britische Supermodel David Gandy reiste extra für die Eröffnung des neuen Hackett Stores an. Von Heute Entertainment 16.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Künstler, Models und Unternehmer kamen am 14. Oktober in der Seitzergasse in der Wiener Innenstadt zusammen, um den neuen Store des britischen Herrenmode-Labels Hackett kennenzulernen. Alle Augen waren dabei auf einen gerichtet: David Gandy. Das britische Supermodel und Hackett-Botschafter mischte sich unter die Gäste und präsentierte die Looks der Marke.

"Ich bin Botschafter für Nº14 Savile Row, und in diesem Store dreht sich alles um diese Linie. Das ist ziemlich selten", verriet Gandy im "Heute"-Talk. Gemeint ist die hochwertigste Kollektion von Hackett London, die neben dem Standort in der Londoner Bond Street nun auch in Wien exklusiv angeboten wird.

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Hackett Store Opening in Wien i ?

"Ein Stück britischen Luxus nach Wien bringen"

Dass Hackett nun auch in Wien vertreten ist, freut den Briten. "Es ist aufregend, hier zu sein. Es ist schön, ein Stück britischen Luxus nach Wien zu bringen und hier ein wenig die britische Flagge hochzuhalten", so Gandy.

Im neuen Geschäft dreht sich alles um klassische Herrenmode und britische Schneiderkunst. Neben fertigen Looks gibt es auch einen Maßservice, bei dem Kunden Stoffe und Details selbst auswählen können. VIPs wie Schauspieler Devid Striesow, Opernsänger Clemens Unterreiner, Modedesignerin Anelia Peschev, Künstler Franz Josef Baur oder Stargeiger Yury Revich schauten vorbei, um sich einen Eindruck von der neuen Adresse für britischen Stil zu machen

Der Store richtet sich also ganz an Männer – doch wie viel Wert legen sie eigentlich auf ihr Outfit? Laut Gandy hat sich da in den vergangenen Jahren einiges getan. "Ich glaube, Männer werden offener dafür, was sie tragen, und geben sich mehr Mühe mit ihrem Aussehen", erklärte er im "Heute"-Talk. Hackett sei dafür die richtige Adresse: "Die Stores sind großartig, weil man dort alles an einem Ort findet."