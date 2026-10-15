Victoria Swarovski: Geheim-Dinner mitten in Wien!

Kaschmir, Kulinarik und jede Menge Glamour! Im noblen Private Members Club "Am Hof 8" wurde am 14. Oktober ordentlich aufgetischt. Gastgeberin des Abends: Victoria Swarovski, die als Markenbotschafterin von Falconeri zum Dinner geladen hatte.
Unter den geladenen Gästen waren Sängerin Rose May Alaba, Schauspieler Ferdinand Seebacher, Fanni Schneider und Burgtheater-Star Safira Robens. Auch Moderatorin Kimberly Budinsky sowie die Influencerinnen Julia Schloss, Raphaela Fuchs und Leonie Derow mischten sich unter die Gäste.
"Ich verbinde Falconeri mit Wärme, Eleganz und vor allem mit einem schönen Lebensgefühl. Umso mehr habe ich mich gefreut, heute Abend in Wien so viele tolle Menschen zusammenzubringen und gemeinsam eine besondere Zeit zu verbringen", schwärmte Swarovski.
Im Mittelpunkt standen neben dem geselligen Beisammensein natürlich auch die edlen Kaschmir-Kreationen des italienischen Labels.