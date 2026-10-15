i Mörbisch-Intendant Alfons Haider freut sich über die hohe Nachfrage www.kurtpinter.com "Rekordverdächtig" Großer Ansturm auf "Mamma Mia!": Haider legt nach "Mamma Mia!" kehrt 2027 nach Mörbisch zurück – und die Nachfrage ist "rekordverdächtig". Jetzt wird mit zwei Zusatzvorstellungen nachgelegt. Von Heute Entertainment 15.10.2026, 12:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dass "Mamma Mia!" wieder viele Fans anlockt, überrascht kaum. Bei der ersten Produktion bei den Seefestspielen Mörbisch im Jahr 2023 kamen mehr als 180.000 Besucher. Für die Rückkehr auf die Seebühne im Sommer 2027 wird das Musical neu aufgestellt: Ein neues Bühnenbild, eine neue Ausstattung und eine neue Besetzung sollen für frischen Wind sorgen.

Das scheint die Fans erneut anzuziehen – und Generalintendant Alfons Haider hat allen Grund zur Freude: Erst vor wenigen Wochen startete der Vorverkauf für den Musical-Hit, nun wird das Programm bereits erweitert. Die Zusatzvorstellungen am 25. Juli und 3. August 2027 sind ab sofort buchbar.

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Alfons Haider - Die besten Bilder i ?

"Mit MAMMA MIA! gelingt den Seefestspielen etwas Rekordverdächtiges", freut sich Haider über die große Nachfrage. Dass bereits im Oktober zusätzliche Termine nötig sind, sei alles andere als selbstverständlich.

Besonders begehrt sind laut dem Generalintendanten Sitzplätze möglichst nahe an der Bühne. Mit den Zusatzterminen kommen deshalb weitere tausend Tickets in diesen Kategorien dazu. Auch die Plätze weiter oben auf der Tribüne sind gefragt – vor allem wegen des Blicks über den Neusiedler See.

Haider warnt: Beliebte Plätze werden knapp

Haider richtet deshalb einen deutlichen Appell an das Publikum: "Wer diesen Sommer MAMMA MIA! in der unerreichten Opulenz der Seebühne Mörbisch inklusive Open-Air-Feeling erleben möchte, sollte sich rasch Karten sichern."