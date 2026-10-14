i Fernsehpreis-Gewinner Peter Klien mit Clemens Maria Schreiner; Robert Steiner und Stefan Gaugusch alias "Ratte" Rolf Rüdiger Katerina Mladenova Die lustigsten Österreicher Klien und eine Ratte: Die Abstauber beim Kabarettpreis Peter Klien jubelte mit "Gute Nacht Österreich", Rolf Rüdiger staubte den Sonderpreis ab. Im Wiener Globe wurden sieben Kabarettpreise vergeben. Von Heute Entertainment 14.10.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Ratte und ein Satiriker auf Erfolgskurs: Gemeinsam mit dem Team von "Gute Nacht Österreich" wurde Peter Klien beim Österreichischen Kabarettpreis am 13. Oktober im Wiener Globe mit dem Fernsehpreis ausgezeichnet. "Wir machen das schon jetzt das siebente Jahr, das ist ziemlich lang, wenn man bedenkt, dass uns viele nicht mal zwei Monate gegeben hätten," so Klien.

Auch hinter "Ratte" Rolf Rüdiger steckt ein erfolgreicher Preisträger: Stefan Gaugusch wurde gemeinsam mit Robert Steiner mit dem Sonderpreis geehrt – für die beiden kam die Auszeichnung sichtlich unerwartet: "Wir hätten mit allem gerechnet – Sondermüll, Sonderschule, aber keinem Sonderpreis."

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Österreichischer Kabarettpreis 2026 i ?

Den Hauptpreis holte sich jedoch Severin Groebner. In seiner Rede bedankte er sich bei rechtspopulistischen Parteien und Politikern für die satirischen Vorlagen. Sie würden ihm ermöglichen, mit seiner Bühnenfigur "auch einmal so deppert, so primitiv, so selbstbezogen sein zu können".

David Scheid wurde für "The Kabarettist" mit dem Programmpreis ausgezeichnet, Chrissi Buchmasser erhielt den Förderpreis. Schwesta Ebra gewann den Onlinepreis und warnte vor demokratiefeindlicher Gesinnung. Eine Premiere gab es ebenfalls: Der erstmals vergebene Publikumspreis ging an Alex Kristan, der in der vergangenen Saison die meisten Tickets verkauft hatte.

Während Clemens Maria Schreiner durch den Abend führte, ließen sich zahlreiche prominente Gäste im Publikum unterhalten - mit dabei waren unter anderem: Magda Leeb, Nadja Maleh, Thomas Maurer, Peter Panierer, Rudi Schöller, Andreas Ferner, Sebastian Humi, Kian Kaiser alias "Der Kuseng", Verena Scheitz oder Omar Sarsam.

Wer bei der Gala nicht live dabei war, muss sich noch etwas gedulden: Am 11. Dezember, wird die Verleihung auf ORF 1 ausgestrahlt.