i Gern gesehene Gäste: Anouk Lamm Anouk und Marleen Anouk Roubik Vienna Press/Andreas Tischler Glanz und Glamour Letztes Dinner für Rollig & 200.000 Euro für die Kunst Rund 350 Gäste aus Kunst, Kultur und Wirtschaft ließen beim Fundraising Dinner nicht nur ihre Outfits, sondern auch die Spendenkasse glänzen. Von Romina Colerus 13.10.2026, 19:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unter dem Motto "SHINE!" luden Belvedere-Chefin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann am Dienstag den 13. Oktober zum glamourösen Dinner. Für Rollig war es ein ganz besonderer Abend, sie veranstaltete ihr letztes Fundraising Dinner als Generaldirektorin.

Unter den Gästen mischten sich Musiker Oskar Haag, die Künstlerinnen Renate Bertlmann und Eva Schlegel oder auch die Galeristin Rosemarie Schwarzwälder. Für den musikalischen Höhepunkt sorgte Sofie Royer, während Starkoch Bernie Rieder ein dreigängiges Menü servierte.

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Fundraising Dinner im Belvedere 2026 i ?

Neben feinem Essen und glänzenden Roben stand vor allem die Kunst im Mittelpunkt. Die Gäste konnten die Ausstellung "STELLPROBE" besuchen, die Neuerwerbungen und Schenkungen aus den vergangenen zehn Jahren zeigt.

Und der Abend zahlte sich aus. Rund 200.000 Euro kamen zusammen, mit denen die Sammlung des Belvedere weiter wachsen soll. Ein glänzendes Ergebnis.