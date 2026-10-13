Hansi Hinterseer geht auf Tour - aber Österreich fehlt

"Es gibt News", meldet sich Hansi Hinterseer bei seinen Fans auf Social Media – denn: Der Tiroler geht wieder auf Tour! Mit "Das Beste" will der Schlager-Star 2027 seine Fans begeistern. Im Gepäck: seine größten Hits und Geschichten aus seiner langen Karriere. Doch beim Blick auf den Tourplan fällt auf: Österreich kommt darin nicht vor.
Ende Mai geht es mit vier Auftritten innerhalb von vier Tagen los. Im November folgen vier weitere Konzerte. Insgesamt acht Termine sind bisher angekündigt – alle in Deutschland.
Die Tour des österreichischen Sängers ist also nur für Deutschland angesetzt. Doch bei vielen heimischen Fans bleibt eine Frage offen. Unter der Ankündigung fragen sie: "Wann bist du in Österreich auf Tournee?"
Ganz leer gehen heimische Fans dennoch nicht aus. Es gibt zwar keine Tour – aber am 22. Mai 2027, vor dem Start seiner Tour, ist Hansi Hinterseer in Leonding zu Gast, einen Tag später steht ein Konzert in Gmunden an. Diese Auftritte werden allerdings separat von der neu angekündigten "Das Beste"-Deutschland-Tour geführt.