i Hansi Hinterseer geht 2027 wieder auf Tour IMAGO/Daniel Scharinger Konzerte im Ausland Hansi Hinterseer geht auf Tour - aber Österreich fehlt Acht Konzerte, zwei Tour-Blöcke – aber kein einziger Österreich-Stopp! Hansi Hinterseer kündigte für 2027 seine neue "Das Beste"-Tour an. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 17:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Es gibt News", meldet sich Hansi Hinterseer bei seinen Fans auf Social Media – denn: Der Tiroler geht wieder auf Tour! Mit "Das Beste" will der Schlager-Star 2027 seine Fans begeistern. Im Gepäck: seine größten Hits und Geschichten aus seiner langen Karriere. Doch beim Blick auf den Tourplan fällt auf: Österreich kommt darin nicht vor.

Ende Mai geht es mit vier Auftritten innerhalb von vier Tagen los. Im November folgen vier weitere Konzerte. Insgesamt acht Termine sind bisher angekündigt – alle in Deutschland.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hansi Hinterseer - die besten Bilder i ?

Die Tour des österreichischen Sängers ist also nur für Deutschland angesetzt. Doch bei vielen heimischen Fans bleibt eine Frage offen. Unter der Ankündigung fragen sie: "Wann bist du in Österreich auf Tournee?"

Und Österreich?

Ganz leer gehen heimische Fans dennoch nicht aus. Es gibt zwar keine Tour – aber am 22. Mai 2027, vor dem Start seiner Tour, ist Hansi Hinterseer in Leonding zu Gast, einen Tag später steht ein Konzert in Gmunden an. Diese Auftritte werden allerdings separat von der neu angekündigten "Das Beste"-Deutschland-Tour geführt.