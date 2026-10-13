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Caroline Athanasiadis spricht Klartext
Caroline Athanasiadis spricht Klartext
Andreas Tischler / Vienna Press
Konkurrenz aus dem Handy

"Hirn einschalten!" – Athanasiadis platzt der Kragen

Caroline Athanasiadis hat genug vom Handy-Wahnsinn! Die Kabarettistin fordert mehr Hausverstand und hätte dafür sogar eine ziemlich verrückte Idee.
Von Heute Entertainment
13.10.2026, 09:32
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Dinosaurier statt erhobenem Zeigefinger? Geht es nach Caroline Athanasiadis, wäre das vielleicht gar keine so schlechte Idee! "Vielleicht sollten wir Dinosaurier züchten und aussetzen. Damit der Mensch wieder lernt, dass ein erhobener Zeigefinger nicht gegen alles hilft", scherzt sie auf Facebook.

Doch hinter dem ungewöhnlichen Vorschlag steckt durchaus ernste Kritik. Die Kabarettistin wundert sich, wie leichtfertig Menschen mittlerweile mit ihrem Alltag umgehen. Statt auf den Verkehr zu achten, wird aufs Handy gestarrt. Und statt anderen zu helfen, wird lieber gefilmt.

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"Wir haben Zugriff auf so viel Wissen wie noch nie. Trotzdem scheitert’s manchmal schon an 'Schau links und rechts, bevor du über die Straße gehst'", schreibt sie.

Besonders beschäftigt das Thema die zweifache Mutter auch zu Hause. "Als Mutter von zwei Söhnen versuche ich täglich, Hausverstand zu vermitteln. Die Konkurrenz aus dem Handy ist leider ziemlich laut."

Ihre Botschaft ist jedenfalls unmissverständlich: "Ein bissl mehr Hirn einschalten. Ein bissl mehr aufeinander schauen. Dann können wir uns auch die Dinosaurier sparen."

red, 13.10.2026, 09:32
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