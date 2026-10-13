i Christina "Mausi" Lugner in der Praxis von Artur Worseg Denise Auer Beauty-Doc skeptisch "Mausi" will mehr – Worseg will ihr die OP ausreden Neue Implantate sind nicht genug: "Mausi" Lugner möchte beim nächsten Eingriff gleich weitere Beauty-Wünsche erledigen. Doch Dr. Worseg ist skeptisch. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 11:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der eigentliche Anlass für Christina Lugners nächsten Termin beim Beauty-Doc ihres Vertrauens, Artur Worseg, steht fest: "Mausi" will ihre Brustimplantate austauschen lassen. Ihre Devise ist klar: "Alt raus, neu rein!", lacht sie im Talk. "Heute" traf die Society-Lady zur Vorbesprechung direkt in Worsegs Praxis im 1. Wiener Bezirk.

Doch hinter dem geplanten Eingriff steckt kein Wunsch nach einer ästhetischen Veränderung. "Ich bin ja erst 29 und meine Implantate sind dann witzigerweise fast älter als ich. Die sind aus dem Jahr 2005", lacht "Mausi". Nach so langer Zeit möchte sie auf eine neuere Generation umsteigen. "Man ist halt immer auf der sicheren Seite mit den neuen Dingern. Das Alte ist natürlich eine alte Technologie und die neue Technologie eine bessere, medizinisch weiterentwickelte", erklärt sie "Heute".

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"Mausi" stattet Beauty-Doc Artur Worseg einen Besuch ab i ?

Auch Worseg sieht den Austausch nach so vielen Jahren als sinnvoll an. Akute Probleme habe Mausi mit ihren Implantaten allerdings nicht, dennoch: "Nach einer gewissen Zeit sollte man Brustimplantate wechseln," erklärt der Schönheitschirurg bei der Vorbesprechung.

Doch damit nicht genug! Wenn Mausi schon in Vollnarkose liegt, möchte sie gleich weitere Beauty-Wünsche erledigen. Neben dem Implantatwechsel sollen auch ihre Augenlider gemacht werden. Zusätzlich steht ein Microneedling mit Blutplasma auf ihrer Liste. "Wenn ich jetzt schon in Vollnarkose bin...", meint sie.

Worseg ist nicht überzeugt

Bei Aussagen wie "wenn wir schon dabei sind, können wir ja …" bekommt Worseg sofort "rote Flecken". Bei Mausi macht er allerdings eine Ausnahme: "Der Christina kann ich den Wunsch nicht abschlagen." Ganz überzeugt ist der Beauty-Doc dennoch nicht. "Ich glaube nicht, dass sie es wirklich braucht, aber schauen wir mal," meint Worseg und fügt lachend hinzu: "Vielleicht kann ich es ihr noch ausreden."