i Auhof-Center-Chef Peter Schaider mit Martina Reuter und Gerda Rogers Andreas Tischler / Vienna Press Kurz nach Liebes-Aus Gerda Rogers sagt Martina Reuter neuen Mann voraus Erst Bodybuilding, dann Catwalk – und bald vielleicht ein neuer Mann? Martina Reuter bekommt von Gerda Rogers eine vielversprechende Prognose. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 11:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nur wenige Tage nach ihrem großen Bodybuilding-Wettkampf tauschte ORF-Star Martina Reuter bei den Fashion Days im Auhof Center in Wien die Bodybuilding-Bühne gegen den Laufsteg. Bereits zum zweiten Mal moderierte sie das Mode-Event. Doch zwischen den aktuellen Herbst-Winter-Trends und prominenten Gästen ging es auch um ihre Zukunft abseits des Sports.

Star-Astrologin Gerda Rogers – die selbst auch bei der Fashion Show über den Laufsteg schritt – hatte für Reuter eine besonders vielversprechende Prognose. Denn sie ist sich sicher: Für ihren nächsten großen Wettkampf in den USA stehen die Sterne günstig. Und auch in der Liebe könnte sich bald etwas tun. Im kommenden Jahr soll ein neuer Mann in das Leben der Moderatorin treten!

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Erst vor wenigen Wochen ging ihre Beziehung zu ihrem Partner und Trainer Vladi Pavlic in die Brüche – und somit steht einer neuen Liebe nichts im Weg. "Na, wenn das keine guten Voraussetzungen sind," freut sich Reuter und fügt hinzu: "Jetzt geht’s mit voller Power nach Amerika. Und was die Liebe betrifft, lasse ich mich überraschen!"

Jetzt heißt es also wieder trainieren und Vollgas geben – am 24. Oktober steht der nächste große Bodybuilding-Wettkampf in Boston an. Und wer weiß: Vielleicht wartet nach dem sportlichen Erfolg im kommenden Jahr ja tatsächlich das nächste Glück – diesmal in der Liebe.