i Für "Pro Juventute" im Einsatz: Heribert Kasper und Martina Kaiser zVg/Philipp Hutter In der Backstube Tortenschlacht zwischen Martina Kaiser & "Mr. Ferrari" Mehl statt Make-up, Erdbeeren statt rotem Teppich! Zahlreiche Promis tauschten ihren gewohnten Arbeitsplatz jetzt gegen die Backstube. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 15:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Bäckerei "DerMann" in Wien-Liesing ging es am Dienstag (13. Oktober) ziemlich süß zu. Hausherr Kurt Mann und Sohn Michael luden zum traditionellen Promi-Backen zugunsten von "Pro Juventute".

In zwei Teams durften die prominenten Hobby-Konditoren beim Verzieren von Erdbeertorten gegeneinander antreten. Mit von der Partie waren unter anderem Schauspieler Adi Hirschal, Brigitte Kren, "Mr. Ferrari" Heribert Kasper, Kabarettistin Nadja Maleh, Starkoch Toni Mörwald, Benimm-Papst Thomas Schäfer-Elmayer sowie Adriana Zartl.

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"Das große Promi Backen" für Pro Juventute i ?

Doch bei aller Backfreude stand natürlich die gute Sache im Vordergrund. "Es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die weniger Glück haben als andere. Diesen Menschen zu helfen ist mir und meiner Familie ein großes Anliegen", so Kurt Mann.

Noch bis 1. November läuft in den Filialen der Bäckerei "DerMann" die Tortenaktion. Der Reinerlös kommt Kindern und Jugendlichen zugute, die von "Pro Juventute" betreut werden.