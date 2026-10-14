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Ina Regen, Rosa Bergmann und Omar Sarsam
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Sima Prodinger
Große Emotionen

Von 100 auf 4.000 Kinder! Ehrung für Rosa Bergmann

Beim Fundraising-Galaabend in Wien wurde Rosa Bergmann für ihren Einsatz für Kinder und Jugendliche ausgezeichnet.
Von Heute Entertainment
14.10.2026, 09:23
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Was 2019 mit gerade einmal 100 Kindern in Wien-Favoriten begann, ist mittlerweile eine internationale Erfolgsgeschichte. Rosa Bergmann, Gründerin der gemeinnützigen Organisation "Hobby Lobby", wurde beim Galaabend im Europahaus Wien zur "Fundraiserin des Jahres 2026" gekürt.

Mit kostenlosen Freizeit- und Bildungsangeboten ermöglicht ihre Organisation mittlerweile mehr als 4.000 Kindern pro Woche in drei Ländern, neue Talente zu entdecken. Über 600 Ehrenamtliche helfen dabei mit.

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"Sie denkt in Möglichkeiten und steckt andere damit an", schwärmte Hobby-Lobby-Co-Geschäftsführerin Raphaela Friedl in ihrer Laudatio.

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Gefeiert wurde gleichzeitig das 30-jährige Bestehen des Fundraising Verbandes Austria. Durch den Abend führte Kabarettist und Arzt Omar Sarsam, während Sängerin Ina Regen für den musikalischen Höhepunkt sorgte.

red, 14.10.2026, 09:23
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