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Conny Hütte rund Stefano Bernardin
Conny Hütte rund Stefano Bernardin
Andreas Tischler / Vienna Press
Lust auf den Winter

Conny Hütter zeigt, was Österreichs Ski-Stars tragen

Die Skisaison kann kommen! Renn-Ass Conny Hütter und zahlreiche VIPs warfen in Wien einen Blick auf die neuen Outfits des Ski Austria Teams.
Von Romina Colerus
14.10.2026, 12:01
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Noch liegt kein Schnee, aber modisch sind Österreichs Ski-Stars schon bereit für den Winter! Am Mittwoch (14. Oktober) lud Sportmodemarke Colmar ins Wiener Formdepot, um die neuen Looks des Ski Austria Teams und den dazugehörigen Kampagnenspot zu präsentieren.

Neben Conny Hütter standen auch die ehemaligen Pisten-Asse Elisabeth Lizz Görgl und Hans Enn auf der Gästeliste.

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Für eine ordentliche Portion Society-Glamour sorgten Schauspielstars wie Ursula Strauss, Nicole Beutler, Lilian Klebow und Stefano Bernardin.

Beim exklusiven Pressebrunch drehte sich alles um die neue Ausstattung der heimischen Ski-Elite. Der Winter kann also kommen, zumindest outfittechnisch!

cor, 14.10.2026, 12:01
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