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Großer Jubiläumsabend 25 Jahre Gloria Theater mit Reinhard Nowak, Claudia Rohnefeld und Christoph Fälbl
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Conny de Beauclair
25 Jahre Gloria Theater

Tränen um Pichowetz! Promis feiern sein Lebenswerk

Im Marchfelderhof traf sich die heimische Bühnenprominenz zum großen Jubiläumsfest. Dabei wurde es nicht nur lustig, sondern auch richtig emotional.
Von Heute Entertainment
14.10.2026, 09:47
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Ein Vierteljahrhundert Theatergeschichte, jede Menge Wiener Schmäh und ein Mann, der an diesem Abend besonders fehlte: Gerald Pichowetz. Der verstorbene Schauspieler hatte das Gloria Theater einst gegründet und zu einer beliebten Wiener Institution gemacht.

Beim großen Jubiläumsdinner im Marchfelderhof erinnerte die heutige künstlerische Direktorin Claudia Rohnefeld mit einer persönlichen Laudatio an Pichowetz.

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Klar, dass da kein Auge trocken blieb, die Tränen nur so kullerten. Gemeinsam mit dem kaufmännischen Leiter Michael Mittermeir führt sie seit März 2026 sein Lebenswerk weiter.

Jazz Gitti und Co. feierten mit

Unter den Gästen waren unter anderem Jazz Gitti, Reinhard Nowak, Christoph Fälbl, Adriana Zartl, Gary Lux und Hubert Wolf. Für Unterhaltung sorgten Andy Lee Lang, Michelle Härle und Georg Hasenzagl, während Schauspieler Markus Freistätter durch den Abend führte.

Marchfelderhof-Chef Peter Großmann ließ zum Jubiläum groß aufkochen, inklusive einer riesigen Nougat-Schoko-Krokanttorte.

red, 14.10.2026, 09:47
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