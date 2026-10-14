i Christa Kummer übernimmt die Patenschaft für einen neuen Grünen Veltliner. Andreas Tischler / Vienna Press Wein statt Wetter Christa Kummer bekommt ein neues "Patenkind" Christa Kummer bekommt ein neues Patenkind – zumindest symbolisch. Die ORF-Moderatorin übernimmt die Patenschaft für einen neuen Grünen Veltliner. Von Heute Entertainment 14.10.2026, 13:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diesmal geht es für Ex-ORF-Wettermoderatorin Christa Kummer nicht um Sonne, Regen oder Gewitter, sondern um Wein. Denn am 7. November steht bei der Romy-Preisträgerin ein besonderer Termin im Kalender.

Im Schloss Gobelsburg in Langenlois wird ein neuer Grüner Veltliner feierlich gesegnet – und Kummer übernimmt dabei die Rolle der Taufpatin. Der Schauplatz für den besonderen Termin kann sich sehen lassen: Gefeiert wird im Weinkeller von Schloss Gobelsburg. Dort wird der neue Jahrgang feierlich gesegnet.

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Bilder: Christa Kummer wird 60 i ?

Danach wird eingeschenkt

Abt Johannes Maria Szypulski vom Stift Zwettl und der Langenloiser Stadtpfarrer Jacek Zelek übernehmen die Zeremonie, bevor es für die Gäste ans Verkosten geht. Die Weinbauvereine Langenlois und Gobelsburg schenken den neuen Jahrgang und ausgewählte Raritäten aus. Dazu gibt es kleine Köstlichkeiten von regionalen Gastronomiebetrieben.

Die Weintaufe findet am Samstag, 7. November, statt. Wer dabei sein möchte, sollte sich vorab eine Karte sichern – eine Abendkassa gibt es nicht.