i Simone Lugner im Forsthaus Rampensau ProsiebenSat1Puls4 "Das war mein Ziel" Lugner-Eklat im Forsthaus – doch sie hat eine Taktik Simone Lugner polarisiert im "Forsthaus Rampensau". Doch während ihre Mitbewohner über sie rätseln, setzt die sie offenbar auf eine klare Taktik. Von Heute Entertainment 15.10.2026, 12:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schon beim Einzug ins "Forsthaus Rampensau" eckte Simone Lugner an. Statt einer Umarmung gab es für Vanessa nur einen Handschlag. Wenig später legte sie mit einer Bemerkung über YouTube-Star Krappi – und Freund von Vanessa – nach. Während die Folgen ausgestrahlt werden, flammt der Streit nun auch online wieder auf – obwohl die Dreharbeiten längst Monate zurückliegen.

Vanessa teilte gegen die Lugner-Witwe aus, diese kündigte jedoch an, sich nicht auf einen Streit einzulassen. Gegenüber "Heute" stellte sie bereits klar: "Ich wollte gar nicht beleidigend oder ablehnend wirken."

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Simone Lugner sorgt im Forsthaus Rampensau für Eklat i ?

Doch der Trailer zur zweiten Folge zeigt: Simone bleibt in der Hütte Gesprächsthema. Während einige Mitbewohner ihre zurückhaltende Art nur schwer einschätzen können, würde Mitstreiter Rafael sie am liebsten schon wieder loswerden. Simone lässt sich davon jedoch nicht beirren. Sie hält an ihrer Strategie fest und setzt dabei voll auf ihren Teampartner Alexander Schneller.

Mit dem Zirkusdirektor hat Lugner jemanden an ihrer Seite, der bei den anderen gut ankommt. Er macht Kaffee für die Gruppe, sorgt mit Jongliereinlagen für Unterhaltung und gewinnt Sympathiepunkte. Für Simone ist das durchaus Teil des Plans. "Das war mein Ziel, warum ich ihn mitnehmen wollte, weil ich mir gedacht hab', er ist ein bisschen ganz anders als ich", erklärt sie. Ihre Rechnung: "Er wird gemocht und deswegen wählt uns keiner am Anfang gleich raus."

Ob diese auch aufgeht, zeigt sich beim ersten großen "Absägen". Am Freitag, dem 16. Oktober kämpfen die Promi-Paare um ihren Platz im Forsthaus. Für Simone und Alexander wird sich zeigen, ob Sympathie tatsächlich vor dem Rauswurf schützt.